تفاصيل العثور على جثتي شقيقين داخل منزلهما في مدينة بنها بالقليوبية

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محمد سياف - ابو ظبي - سادت حالة من الحزن الشديد على الأهالي بمنطقة الشدية، بمدينة بنها بمحافظة القليوبية إثر على جثتي لإتنين شباب أخوين داخل منزلهم بالمنطقة، بعد تناولهم لمادة سامة أدت إلى وفاتهما، وتم كشف الأمر بعد قام شقيقهم الثالث بالإتصال على تليفوناتهم ولم يستجيبوا، وتم طرق باب المنزل ولم يفتح أحد، حتى لجأوا إلى كسر باب المنزل فوجدهما جثتين ملقاه على الأرض.

التحريات تؤكد إصابة شققيقهم الأكبر بالتسمم وتم التعافي

أكدت التحريات في ذلك الشأن أيضا أن شقيقهم الأكبر كان قد تعرض لحالة التسمم قبل أسبوع، وتم النقل إلى أحد المستشفيات وتم التعافي، وأيضا في ذلك الحادثة تم العثور على الشقيقين المتوفيين بحالة التسمم، وتم نقلهم للمستشفي، للبحث عن الأسباب الحقيقة، مع قيام جهات التحقيق المعنية القيام بالمعاينة.

عمة المتوفيين تؤكد أنهما على باب الله ولم تسببوا بأذي لأحد

أكدت عمة المتوفيين أن أولاد أخيها كانوا في حالهم وغلابة وعلى باب الله وإلى الآن لم تصدق ما حدث لهم، ولم يتعرضوا لأحد بالأذى، وأضافن أن محمد وطارق كانوا يعملان في محافظة القاهرة، ويأتيان من حين لآخر، مشيرة إلى أن الابن الأصغر طارق 25 سنة جاء يوم الخميس الماضي، والأكبر محمد 27 سنة جاء يوم السبت.

المتوفيان طلبا وجبة غداء من أحد المطاعم المجاورة

طالبت السيدة من جهات التحقيق وأجهزة الأمن بسرعة كشف غموض الواقعة حتى تبرد نار الأسرة، وكان محمد وطارق قد طالبا أمس الإثنين وجبة غداء من أحد المطاعم المجاورة للمنزل، وبعد قيامه شقيقهم الثالث بالإتصال بهما لم يستجيبا، فتم كسر الباب وكانوا ملقون على الأرض والرغاوي تخرج من الفم.