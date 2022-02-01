تفاصيل مصرع أسرة مكونة من 7 أفراد خنقًا بغاز السخان في الشرابية بالقاهرة

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محمد سياف - ابو ظبي - Advertisements

في مأساة كبيرة شهدتها منطقة الشرابية بمحافظة القاهرة، إثر تعرض أسرة كاملة مكونة من 7 أفراد لعملية تسريب غاز السخان، خاصة في هذا الوقت شديد البرودة وما تتعرض له مصر بشكل غير مسبوق، يلجأ البعض للإستحمام بالماء الساخن أملا في الحصول على التدفئة، وآخرون يستخدمونه للدفء، إلا أن غاز أول أكسيد الكربون يحصد أرواح الأبرياء.

مصرع مدير مدرسة وزوجته وأبنائه الخمسة

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أنهي غاز سان أكسيد الكربون المتسرب من سخان الغاز حياة مدير مدرسة وزوجته وأبنائهم الخمسة، بعد قيامهم بإستنشاق الغاز المسرب أثناء نومهم دون أن يشعروا به، مما أدي إلى وفاتهم بشكل جماعي في مشاهد مؤلمة، وكأن مكتوب لهم أن يعيشوا معا إلى الأبد، وأن يغادروا الدنيا معا أيضا.

غرفة النجدة بالقاهرة تتلقى بلاغا بحالات وفاة داخل شقة

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوجود حالات وفاة داخل شقة سكنية بمنطقة الشرابية، وعلى الفور إنتقلت قوة من رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين وفاة أسرة كاملة من 7 أفراد، الزوج مدير مدرسة الطبري وزوجته، وأبنائهم الخمسة جميع في مقتبل العمل، وفي مراحل التعليم المختلفة.

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نقل الضحايا لمشرحة زينهم وتشييع الجثامين من مسقط رأسهم بمدينة طوخ

وبعدما قامت جهات التحقيق بالمعاينة وانتداب المعمل الجنائي لكشف ملابسات الواقعة، قررت التحفظ على الجثث ونقلهم إلى مشرحة زينهم لإستكمال إجراءات الدفن، وتم تشييع جثامين الضحايا في مشهد مهيب بمقابر الأسرة بقرية ترسا مدينة طوخ بمحافظة القليوبية بعد تصريح الجهات المعنية بدفنهم ، لعدم وجود شبهه جنائية.

أبرز أعراض الإختناق بغاز السخان

حكة أو شرقة أو ضيق بالتنفس.

الكحة المفرطة.

نقص الأكسجين في الدم.

التهابات الشعب الهوائية.

الصداع.

الدوار.

الضعف.

اضطراب المعدة.

القيء.

ألم الصدر.

الارتباك.

فقدان الوعي.

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