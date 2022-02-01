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أكد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أنه تم تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

دوت الخليج

وأوضح المركز، أن حركة تداول الشاحنات بلغت 4 آلاف و352 شاحنة، بينما بلغت الحاويات الواردة 144 حاوية مكافئة، وحاويات الترانزيت 955 حاوية مكافئة.

وأضاف أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2481 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، و10 وحدات نهرية (بارج) قاطرة ومقطورة بحمولة إجمالية 2413 طن قمح متجهين إلى صومعة إمبابة؛ ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 108 آلاف و790 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 96 ألفا و521 طنا.

تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

وأشار المركز، أن الصادرات بلغت 16 ألفا و798 طنا، شملت 10 آلاف و750 طن فوسفات، 3 آلاف و120 طن رمل، 578 طن أسمنت، 2.2 ألف طن كسب فول صويا، 150 طن مولاس، كما بلغت الواردات 41 ألفا و997 طنا، تضمنت 14 ألفا و166 طن ذرة، و8 آلاف و265 طن قمح، و1118 طن خشب زان، 3 آلاف و435 طن حديد، و8 آلاف و825 طن خردة، 600 طن فول صويا و4 آلاف، و713 طن نواتج، و3 آلاف و655 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 875 طنا.

وأوضح أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغت 90 حاوية مكافئة، تحتوي على خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه، يتم تصديرها إلى كل من: الإمارات، السعودية، الجزائر، أمريكا، إيطاليا، الصين، إنجلترا، كرواتيا، مالطا، هونج كونج، نيوزيلاندا، ألمانيا، اليونان وسنغافورة.

تعيين 6303 شاباً من بينهم 43 من ذوي القدرات بالشرقية

وكان قد أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين 6303 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 43 من ذوي القدرات من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، و توفير 313 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة، فضلاً عن استخراج 2863 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.

وقال مدحت الغمراوى مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر ديسمبر الماضي - إلى أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 446 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر عن تحرير 239 محضر سلامة و 122 حالة غلق إداري ، والمشاركة في 80 قياس ميداني ومراجعتها لـ 32 منشأة ، وعمل 43 حالة تحكيم طبي ، ومتابعة 4 حادث جسيم ، ومنح 9 تراخيص لمنشآت .

التفتيش العمالي

وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 947 منشأة، وأسفر عن تحرير 252 محضراً ، فضلاً عن التفتيش على 324 منشأة يعمل بها أطفال ، وأسفر عن تحرير 13 محضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، بالإضافة إلي بحث 400 شكوى للشباب من ذوي القدرات والرد عليها . إلحاق العمالة بالخارج وأضاف انه في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، قامت المديرية بمراجعة واعتماد 225 عقد عمل بالخارج ، ومراجعة 291 تفويض ووكالة لشركات بها 433 فرصة عمل .