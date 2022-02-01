/676729/اجتماع-لمناقشة-استرداد-اراضي-املاك-الدولة-بسوهاج

عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا مع لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة، ومسئولي التقنين بالوحدات المحلية، للوقوف على أداء منظومة تقنين الأراضي، بحضور السيد عبد العليم التهامي رئيس اللجنة، والدكتور محمد السيد نائب رئيس اللجنة ويرصد موقع دوت الخليج التفاصيل.

واستعرض نائب المحافظ خلال الاجتماع ما انتهت إليه اللجنة من أعمال خلال الفترة الماضية، حيث تم التعاقد على 4621 عقد تقنين، وبلغت المتحصلات المالية 556 مليون جنيه، وجاري العمل على الانتهاء من 2143 عقدا جديدا خلال الفترة القادمة، موجها بتسهيل الإجراءات على المواطنين، وسرعة العمل للانتهاء من كافة العقود .

بحث شكاوى المواطنين في سوهاج

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، و أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، عدد 125 مواطن من مختلف مراكز المحافظة، لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي يعقد بشكل دوري يوم الثلاثاء من كل اسبوع بديوان عام المحافظة، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، لحل مشاكل المواطنين من أهالي وأبناء المحافظة من مختلف المراكز والمدن والقرى، وتلبية احتياجاتهم الضرورية. واستمع محافظ سوهاج ونائبه والسكرتير المساعد إلى شكاوى وطلبات المواطنين، التي تنوعت بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وعلاج على نفقة الدولة، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، وطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة . وقد تمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين اليوم، فيما تم إحالة بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة الى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن .

مناقشة دعم التكتلات الاقتصادية بسوهاج

رأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا لمناقشة خطط دعم التكتلات الاقتصادية بالمحافظة خاصة تكتلي " التلي بجزيرة شندويل، والأثاث بطهطا " ونسب التطور بها، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لخطط تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور الدكتورة نجاة موسى مدير وحدة التنفيذ المحلية بديوان عام المحافظة، وعدد من أعضاء وحدة التنفيذ، وأعضاء المكتب الاستشاري لدعم التكتلات الاقتصادية بالبرنامج. تضمن الاجتماع لقاء عبر الفيديو كونفرنس مع الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبد الحليم نائب مدير البرنامج .