/676733/البحث-عن-التأهل-تشكيل-مباراة-إنبي-وفاركو-بكأس-الرابطة

تنطلق صافرة بداية مباراة إنبي وفاركو، في الخامسة مساء، في ختام المجموعة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يدخل إنبي مباراة اليوم أمام سيراميكا وهو وصيف المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط، فيما يحتل فاركو المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

تشكيل إنبي في أمام فاركو:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: إبراهيم يحيى – محمد إسماعيل – إبراهيم القاضي

خط الوسط: علي فوزي – صلاح ريكو – مصطفى دويدار – أحمد العجوز – جرجس مجدي – عبد الرحمن عماد

خط الهجوم: جون ايبوكا.

تشكيل فاركو أمام إنبي:

حراسة المرمى : محمد سعيد "شيكا".

خط الدفاع : أحمد عوض _ عبد الله بكري _ ياسين مرعي.

خط الوسط : كينجسلي سوكاري _ عبدالناصر دي ماريا _ أحمد محمود _ محمود جهاد.

خط الهجوم : وليد علي _ رزقي حمرون _ عمرو جمال.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

صبري جاد _ أحمد شريف _ علي بهيج _ زياد طلبة _ شكري نجيب _ محمود عماد _ محمود حمادة _ رامي صبري _ أحمد الصغيري.

نتيجة مباراة إنبي وطلائع الجيش

انتهت أحداث مباراة إنبي وطلائع الجيش بنتيجة هدف دون رد، لصالح انبي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

شهدت المباارة على الكثير من الحماس من قبل الفريقين في محاولة تسجيل هدف الفوز في اللقاء، وينجح إنبي في نهاية المباارة بتسجيل الهدف.

سجل على فوزي الهدف الوحيد في المباراة والفوز، لصالح إنبي، في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع من عمر اللقاء، من خلال هجوم مرتد لصالح إنبي بعد تمريرة من إيبوكا إلى جرجس مجدي الذي مرر كرة سحرية إلى علي فوزي الذي سدد كرة رائعة داخل المرمى.

بهذا الفوز يرفع إنبي رصيده للنقطة الثامنة، ويحتل المركز الثني في المجموعة الثالثة من بطولة كأس الرابطة المصرية، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة الثالثة في المركز الخامس.