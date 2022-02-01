/676734/البحث-عن-التأهل-تشكيل-مباراة-غزل-المحلة-وسيراميكا-بكأس-الرابطة

تنطلق صافرة بداية مباراة غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا، في الخامسة مساء، في ختام المجموعة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يدخل غزل المحلة مباراة اليوم أمام سيراميكا وهو يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط، فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثالث برصيد 4 نقاك.

تشكيل غزل المحلة أمام سيراميكا كليوباترا:

حراسة المرمى : عمرو شعبان

خط الدفاع: محمد فتح الله، معاذ الحناوي، يحيى حامد، إيهاب سمير

خط الوسط: محمد بازوكا، أشرف سيد، أحمد النادري، هشام بلحة

خط الهجوم: باون فوافي، عبده يحيى

تشكيل سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: خالد صبحي - عبد الله محمود - أحمد محسن - محمود نبيل

خط الوسط: محمد إبراهيم - كوامي بونسو - ونيفول كوبينا - حسام محمد

خط الهجوم شادي حسين - مروان عثمان

ويجلس على مقاعد البدلاء

محمد كوكو - علاء عطا - محمد حسن - وليد عبد المنعم - محمد توني - ايفانز منساه - بلال السعيداني - جمال السعيد - يوسف عفيفي - مصطفى ميسي

نتيجة مباراة إنبي وطلائع الجيش

انتهت أحداث مباراة إنبي وطلائع الجيش بنتيجة هدف دون رد، لصالح انبي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

شهدت المباارة على الكثير من الحماس من قبل الفريقين في محاولة تسجيل هدف الفوز في اللقاء، وينجح إنبي في نهاية المباارة بتسجيل الهدف.

سجل على فوزي الهدف الوحيد في المباراة والفوز، لصالح إنبي، في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع من عمر اللقاء، من خلال هجوم مرتد لصالح إنبي بعد تمريرة من إيبوكا إلى جرجس مجدي الذي مرر كرة سحرية إلى علي فوزي الذي سدد كرة رائعة داخل المرمى.

بهذا الفوز يرفع إنبي رصيده للنقطة الثامنة، ويحتل المركز الثني في المجموعة الثالثة من بطولة كأس الرابطة المصرية، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة الثالثة في المركز الخامس.