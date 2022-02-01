المجلة العلمية لجراحة العظام بجامعة سوهاج الأعلى تقييماََ فى تصنيف المجلس الأعلى للجامعات 

/676738/المجلة-العلمية-لجراحة-العظام-بجامعة-سوهاج-الأعلى-تقييما-فى-تصنيف-المجلس-الأعلى-للجامعات

أعلن الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، عن حصول المجلة العلمية المتخصصة في طب جراحة العظام "Egyptian Journal of Orthopedic Research" والتي يتم إصدارها من خلال مركز النشر العلمي بالجامعة، على أعلى تقييم في تصنيف المجلس الأعلى للجامعات للمجلات المصرية والمحلية، مثمناً هذا الأداء المتميز في النشر العلمي الذي يسهم بدوره في رفع تصنيف الجامعة محلياً ودولياً.

وقال الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن مجلة جراحة العظام حصلت علي أعلى تقييم وهو ٧ نقاط، حيث يتم إصدارها بتحكيم دولي ومحلي يضم نخبة من خبراء جراحة العظام من الجامعات المصرية والاجنبية المختلفة، مشيدًا بهذا التصنيف المشرف، ومؤكداََ على أهمية النشر العلمي وحرص إدارة الجامعة على تنمية البحث ومساعدة الباحثين في نشر أبحاثهم داخلياً وخارجياً .

ومن جانبه أوضح الدكتور عبد الرحمن الشيخ رئيس قسم جراحة العظام، أن المجلة العلمية لجراحة العظام تصدر كل ٦ أشهر، وتم نشر ٤ أعداد منها اشتمل كل عدد على ١٠ أبحاث علمية تناقش كل ما هو جديد في مجال جراحة العظام والكسور والعمود الفقري، حيث يقوم بتقييم أبحاث المجلة عدد ٢٥ من المحكمين من الجامعات المصرية والاجنبية المختلفة مثل جامعات عين شمس، القاهرة، سوهاج، الاسكندرية، ايطاليا، المانيا، رومانيا، امريكا، بريطانيا، وغيرها .

جامعة سوهاج تختتم برنامجها التدريبى عن مشروعات البحوث التنافسية

إختتم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج، فعاليات البرنامج التدريبى "مشروعات البحوث التنافسية"، والذى إستهدف أعضاء هيئة التدريس من مدرسين وأساتذة مساعدين بكليات الجامعة المختلفة، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعى القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة أن البرنامج التدريبى يأتى ضمن حقبة برامج البحث العلمى التى تنظمها الجامعة، وذلك لإكساب المشاركين المعارف والمهارات الخاصة بإعداد مقترحات مشروعات البحوث التنافسية التى تقدم إلى الجهات المانحة لتمويل تنفيذها.

وأضاف "عبدالخالق"أن الهدف من التدريب هو تعريف المتدربين على كيفية عرض مشكله البحث وإعداد مقترح متكامل للمشروع البحثى، موضحاً أن مشروعات البحوث التنافسية تقدم إلى بعض جهات التمويل لدراستها وإختيار المشروع الأفضل ودعمه للباحث.

وأوضح الدكتور عنبر محمود مدير المركز، أن البرنامج التدريبى إشتمل علي العديد من الأساليب والأنشطة التدريبية المختلفه، والتى ضمت المحاضرات والمناقشات وورش العمل، وأيضا التعريف بالمشروعات التنافسية ،وجهات التمويل ،ومعايير إختيار المشاريع البحثية، والبنود المختلفه المتكون منها المشروع البحثى، وكيفية تقديمه وصياغته بالطريقة الصحيحة فى صوره منافسة.

وأكد عنبر أن البرنامج التدريبى إستمر على مدار يومين، وشارك به ٢٣متدرب من مختلف كليات الجامعة، بإجمالى 10 ساعات تدريبه مباشر، والتى حاضر به الدكتور إسلام الشيخ مدير وحده إدارة المشروعات بالجامعة .