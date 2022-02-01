/676739/رفض-دعوى-ممدوح-عباس- بإيقاف-انتخابات-الزمالك

خرج حكم من مركز التسوية والتحكيم الرياضي، برفض الدعوى المقامة من ممدوح عباس بإيقاف انتخابات الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي منذ ساعة برئاسة المستشار محمد عبد النبي وعضوية المستشارين حسن ابو الوفا وعبد العزيز حبيب حكماً برفض الدعوي المقامة من ممدوح عباس وقائمتة والتي طالب فيها بإيقاف انتخابات نادي الزمالك .

ورفع مدوح عباس دعوى بإيقاف الانتخابات ووصفه بإنها باطله، وكان هاجم مجلس الإدارة الحالي خلال الأيام السابقة على حسابه الشخصي.

«غرامة 100 جنية» مرتضى منصور يهدد اعضاء الزمالك.. تفاصيل

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، توقيع غرامات على اعضاء الجمعية العمومية الذين يمنتعوا عن التصويت في الانتخابات.

وجاء قرار مجلس إدارة الزمالك بالإجماع، عن توقيع غرامة قيمتها ألف جنية على كل عضو يمتنع عن التصويت في الانتخابات القادمة بنادي الزمالك، التي سوف تقام الشهر القادم.

ويتم اخطار الاعضاء بالقرار عند حضورهم لاستلام الكارنيهات الجديدة، بجانب أرسال رسالة نصية لكل عضو على أرقامهم الشخصية تفيد بذلك القرار.

إدارة الزمالك تضع ثنائي الفريق تحت فترة التقييم لنهاية الموسم

وضع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، ثنائي الفريق يوسف أوباما وعبد الله جمعة تحت التقييم لنهاية الموسم الحالي.

وأبتعد الثنائي عن مستواهم المعهود، وظهروا بمستوى متواضع مثل باقي لاعبي الفريق، حيث خسر الزمالك مبارتين وتعادل لقاء في كأس الرابطة المصرية.

تعليق ناري من مرتضى منصور على بيع مصطفى فتحي للتعاون السعودي

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول بيع مصطفى فتحي لنادي التعاون السعودي بشكل رسمي، بعد الأزمة التي عطلت الصفقة مؤخراً.

ونشر مرتضى منصور فيديو على صفحته الشخصية وقال من خلاله: " لما وافقنا على بيع مصطفى فتحي بمليون دولار وهو متبقي له 4 شهور، خرج البعض ويقول كيف تبيع مصطفى فتحي القيمة والقامة، ولما حصلت مشكلة خرجوا يقولوا الفاشل اللي معرفش يبيعوا".

وأضاف: " العقد بتاع مصطفى فتحي اتمضى خلاص وهيبقى اللاعب من الغد لاعباً في نادي التعاون بشكل رسمي، واتباع بنفس المبلغ مليون دولار".

وزاد:" أشكر رئيس نادي التعاون سعود الرشودي بعد مداخله بينو وبيني، من خلالها تم حل جميع المشاكل، وأدعم الشعب السعودي والإمارتي ولا أحد يستطيع أن يحدث فتنة بيننا بسبب مليون دولار حتى".