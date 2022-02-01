/676740/تضامن-ومؤازرة--مواقع-التواصل-تتحول-إلى-ساحات-عزاء-لإحياء-ذكرى-شهداء-الأهلي

"عبارات مؤثرة، تعازي حارة، حالة تضامنية" أبدتها كيانات رياضية كبرى، وأبرز نجوم الكرة المصرية، مع أهالي وأسر ضحايا الأحداث التي وقعت في الأول من فبراير عام 2012، عقب مواجهة الأهلي أمام المصري بالدوري المصري الممتاز، وراح ضحيتها 72 مشجعًا للشياطين الحمر.

يرصد دوت الخليج، حالة الشجن والحزن التي عمت ساحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحولت إلى دفتر لإعادة إحياء ذكرى 72 من أبناء جماهير النادي الأهلي، حيث سارع النادى الأهلى ومسؤوليه بتشكيل "وفد شرفي" من المسئولىن واللاعبين فى كل الألعاب الرياضية، يتقدمهم محمود الخطيب لوضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لأبناء الأهلي بمقر الجزيرة، وقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواحهم.

عزاء جماعي

تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء رغم مرور سنوات طويلة قاربت العقد الكامل من حادث بورسعيد، حيث حالة إجماع من لاعبي ومسؤولي الاهلي والزمالك ومختلف لاعبي كرة القدم والمنتمين إلى الوسط الرياضي، بإعادة نشر ذكريات وتفاصيل صادمة وحزينة ومؤلمة منسوبة لأهالي وأسر الضحايا تظهر مدى ماشعروا به من فجيعة على رحيل أبنائهم.

التفاصيل الصادمة التي طغت على منشورات مواقع التواصل الاجتماعي أعادت للأذهان حالة الصدمة التي عمت البلاد بأكملها حينها وأثارت ضجة وتركت علامات قاسية في القلوب نظرا لبشاعة الحادث الذي خلف وراءه 72 شهيدا من جمهور النادي الأهلي، وهو الأمر الذي لايزال يتذكره جموع جمهور النادي الأهلي في الوطن العربي.

الولاء والانتماء

تصدر أسطورة النادي الأهلي محمود الخطيب صور تقديم واجب العزاء وقراءة الفاتحة على أرواح جمهور النادي الأهلي، له دلالاته العميقة التي ترسخ لقيم ومبادئ النادي الأهلي، وجماهيره، من الولاء والانتماء، كما حفلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من لاعبي كرة القدم المصرية من أندية مختلفة بلفتات وجهوا فيها التحية لأرواح الضحايا، منهم نجم المنتخب المصري محمود تريزيجية، ولاعب الأهلي محمد أبو تريكة، ونجم نادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا.

رموز الرياضة

بات محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر والمحترف ضمن صفوف أستون فيلا، أحد أكثر الوجوره الرياضية قبولا في الشارع المصري حاليا، نظرا لأداءه مع المنتخب المصري، ورغم انشغاله في محفل الأمم الأفريقية، إلا أنه قد حرص على إحياء ذكرى شهداء مذبحة استاد بورسعيد.

وجاءت كلمات تريزيجية معبرة ولاقت انتشارا هائلا بين صفوف الجماهير، حيث دون على موقع تويتر: سنخلد ذكراكم حتي نلقاكم ..الذكري العاشرة لشهداء الاهلي رحم الله شهداء ضحوا بحياتهم من أجل الكيان، في الجنة إن شاء الله.

كما أظهر محمد أبو تريكة، نجم الكرة المصرية والأهلي السابق، حرصا تماشى مع الحالة الجارفة لدى جمهور الأهلي، على إحياء ذكرى شهداء مذبحة استاد بورسعيد، قائلا: الذكرى صورة من صور اللقاء… ذكرى مليئة بالألم والحز، رحم الله من كانوا معنا و كنا معهم، رحم الله شهداء النادي الأهلي في جنة الخالدين.