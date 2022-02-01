/676741/بعد-صراعها-مع-فيروس-كورونا-حازم-سمير-يعلن-وفاة-والدته

دوت الخليجيرصد وفاة والدة الفنان حازم سمير بعد إصابتها بفيروس كورونا

وكتب حازم سمير عبر موقع التواصل الأجتماعي “فيسبوك” قائلاً: “والدتي في ذمه الله تعالى.. أسالكم الدعاء والفاتحه”.

إصابة والدة حازم سمير بفيروس كورونا

وفي وقت سابق، أعلن الفنان منذ عدة أيام عن أصابة والدته الراحلة بفيروس كورونا، قائلًا:”أرجو الدعاء لأمى الحبيبة بالشفاء العاجل من مرض الكورونا وخروجها سالمة من مستشفى العزل على خير”.

وأضاف سمير:”اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شئ، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين”.

مسلسل الأختيار

وشارك الفنان المصري فى مسلسل الأختيار الجزء الأول، والتى كانت تحكي يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

والمسلسل من بطولة الفنانين أمير كرارة، أحمد العوضي، حازم سمير، دينا فؤاد، سارة عادل، أحمد فؤاد سليم وإخراج السيناريست الكبير بيتر ميمي، وتأليف الكاتب باهر دويدار.

مسلسل خيط حرير

وشارك حازم في المسلسل رمضان 2020 الذي حمل عنوان خيط حرير، والتى يحكي عن مسك فتاة فقيرة، تقع في حب رجل الأعمال حازم، ثم يغدر بها ويتركها. فتمر سنوات وتُصبح غنية، فتعود للانتقام منه ومن عائلته الذين تسببوا في تدمير حياتها.

والفيلم من بطولة الفنانين، مي عز الدين، حازم سمير، محمود عبدالمغني، نيقولا، مي سليم، واخراج السيناريست إبراهيم فخر، وتأليف الكاتب محمد سليمان عبد الملك.

مسلسل نصيبي وقسمتك 4

وشارك حازم سمير، مؤخرًا في بطولة حكاية بعنوان "اعمل نفسك ميت" من حكايات الموسم الرابع لمسلسل "نصيبى وقسمتك" الذى كتبه عمرو محمود ياسين، وتم عرضه على قناة ON، وشارك في بطولة الحكاية مي سليم، ميدو عادل، ليلى حسين، إيهاب فهمى، محمد مهران، ريهام نبيل، وإخراج محمد الخبيري.

وجسَّد حازم سمير، خلال الأحداث دور "مروان" الذي يقرر قتل ابن عمه "حسين" محمد مهران بسبب الميراث، ووضع له دواء ليوقف قلبه ويأخذه بالاتفاق مع حارس القبر لينزله حتى دون التأكد من وفاته، والمفاجأة أن مهران يظل على قيد الحياة.