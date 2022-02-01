/676742/إصابة-منى-عبد-الغني-بمتحور-أوميكرون-وهذه-آخر-تطورات-حالتها-الصحية

أُصيبت الإعلامية والفنانة منى عبد الغني بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، وذلك بعد أن خضعت لمسحة طبية وثبُت سلبية نتيجتها.

دوت الخليج يرصد إصابة الإعلامية والفنانة منى عبد الغني بمتحور أوميكرون.

منى عبد الغني تعلن إصابتها بأوميكرون

وأعلنت عبد الغني إصابتها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: "بعتذر لكل الناس اللي سألوا عليا ومقدرتش ارد، وبطمنكم بس من كام يوم تم تشخيصي بفيروس أومیکرون".

منى عبد الغني تكشف تطورات الحالة الصحية لمنى عبد الغني

وتابعت مطمئنة الجمهور على حالتها الصحية قائلة: "لكن الحمد لله بتعافى حاليًا وبتماثل للشفاء، خلوا بالكم على نفسكم ضروري اليومين دول.. وربنا يعديها على خير".

منى عبد الغني تتألق في «الستات مبيعرفوش يكدبوا»

على الصعيد الآخر، تقدم منى عبد الغني برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، مع هبة الأباصيري وإيمان عز الدين، على قناة «CBC» من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

آخر أعمال منى عبد الغني الفنية

وكانت آخر أعمال منى عبد الغني الفنية المسلسل الإذاعي «حزام ناشف» مع الفنان محمد هنيدي، في الماراثون الرمضان 2021.

أزمة نجل منى عبد الغني وشقيق هيثم أحمد زكي

و في تطور سريع ومفاجئ لأزمة كريم، نجل الفنانة منى عبد الغنى، ورامى بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، ووريثه الوحيد، انتقل النزاع من حرب التصريحات عبر وسائل الإعلام والسوشيال ميديا إلى الإطار القانوني، حيث تلقى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، بلاغاَ رسميا من قبل الدكتور علاء عابد المحامي، يتهم بلال عبد الغنى المحامى، بالسب والقذف والتشهير بموكله كريم، نجل الفنانة منى عبد الغنى، وذلك بعد اتهامه بالتزوير للاستيلاء على سيارة هيثم أحمد زكى.

وردت منى عبدالغني على هذه الاتهامات قائلة: "الشهر العقاري لما بنيجي نعمل توكيل لازم يكون في وجود الوكيل والموكل إليه، ويكون هناك دقة في التحقق من الموكل، ومحامي رامي لم يكن موجود أصلا في حياة هيثم أحمد زكي، وظهر فجأة وبدون مقدمات يطالبنا بأشياء مش هينفع أذكرها؛ لأنها محل تحقيقات من الجهات المختصة، والأيام المقبلة ستكون شاهدة على صدق كلامي وسلامة موقف ابني، وهناك تشهير بيّا وبابني كريم، ووكلنا محاميا للدفاع عنا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يحاول التشهير بنا وابتزازنا وتم عمل اللازم وتقديم بلاغات للجهات القضائية المختصة".