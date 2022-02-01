/676743/الداودي-يتفقد-المجمع-العمراني-الجديد-علي-غرار-حي-الأسمرات-بمدينة-قنا

أجرى اللواء أشرف الداودي جولة ميدانية بعمارات الإسكان الاجتماعي أرض تقسيم السلام بمحافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية، لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، والتي تستهدف توفير سكن لائق لجميع الفئات، خاصة سكان المناطق العشوائية ، رافقه محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد واللواء أركان حرب عماد السعيد واللواء أركان حرب وائل صلاح ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من القيادات التنفيذية ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

استمع محافظ قنا الي شرح كامل عن المشروع والذي يقع على مساحة 67 فدانًا خلف مركز الأورام بمدينة قنا، ويضم 99 عمارة سكنية بواقع 7128 وحدة إسكان اجتماعي بمساحة 90 م2 للوحدة وتتكون العمارة السكنية من دور أرضي و 8 أدوار مكرر ، بتكلفة مالية تقدر بحوالي 5 مليارات جنيه، ويستوعب 35 ألف نسمة من سكان المدينة بواقع 425 نسمة في الفدان الواحد ، وتشمل مسطحات خضراء ومناطق ترفيه و4 مخابز و5 حضانات أطفال و 2مولات تجارية ومسجدين وبلغت نسبة التنفيذ الاجمالية للمشروع 27% ، ويقوم على تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. الداودي يتفقد المجمع العمراني الجديد علي غرار حي الأسمرات بمدينة قنا وأوضح محافظ قنا أن التجمع العمراني الجديد سيكون متكامل الخدمات والمرافق ويجري انشاءه علي أحدث طراز لاستيعاب سكان المناطق العشوائية، وتوفير حياة كريمة وسكن آمن ولائق لتلك الأسر وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لتحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، بإقامة مشروعات عمرانية جديدة في عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

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