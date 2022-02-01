غدا.. عرض مسرحية عائلة كازانوفا ضمن فاعاليات موسم الرياض

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روجت الفنانة المتألقة نسرين طافش الجمهور لمسرحيتها الجديدة "عائلة كازانوفا"، والتي من المقرر طرحها غدا، ضمن فاعليات موسم الرياض السعودي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسرحية عائلة كازانوفا قبل طرحها غدا

ونشرت نسرين طافش عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة للبوستر الخاص بالمسرحية، وعلقت عليها مشوقة الجمهور لموعد العرض، قائلة: "موعدنا غدا على مسرح محمد العلي في بوليفارد الرياض في مسرحية كازانوفا 2/2/2022".

تفاصيل مسرحية عائلة كازانوفا

وتعد مسرحية "عائلة كازانوفا" بطولة عمرو يوسف، حسن الرداد، نسرين طافش، حمدي المرغني، هالة فاخر، بدرية طلبة وسليمان عيد، تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة، وتدور أحداثه في إطار فانتازى في زمن غير الزمن الحالي، ومقرر بدء عرض المسرحية يوم الأربعاء المقبل 2 فبراير ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى.

وتخوض الفنانة اللبنانية نسرين طافش تجربة فنية جديدة من خلال عمل غنائي جديد يجمعها بالفنان والمطرب خالد سليم، من خلال الأغنية الدعائية لفيلمها الجديد.

فيلم «في القلب» لنسرين طافش وخالد سليم

«في القلب» بطولة خالد سليم ونسرين طافش وسوسن بدر وهالة فاخر ومحمد عز ومنة فضالى وإنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى.

والفيلم يشهد عودة خالد سليم للسينما بعد غياب، وتعد القصة مختلفة ورومانسية وتدور فى إطار اجتماعى رومانسي، ولم تحدد الجهة المنتجة موعد نهائى لطرحه فى السينمات.

نسرين طافش تعتذر عن تقديم الجزء الثاني من مسلسل «المداح»

هذا وأعلنت نسرين طافش اعتذارها عن بطولة الجزء الثاني من مسلسل «المداح»، لارتباطها رسميًا بمسلسل آخر في بلدها سوريا حيث يصعب عليها التنسيق بينهم.

فغردت عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: "‏اعتذرت عن المشاركة في مسلسل ‎المداح الجزء الثاني بعد إعلان الشركة المنتجة بارتباطي رسميًا بمسلسل آخر وهو ‎جوقة عزيزة في سورية".

نسرين طافش تستعد لطرح أزمة قلبية

على الصعيد الآخ، تستعد كلا من الفنانة نسرين طافش والفنان خالد سليم للتعاون لأول مرة في عمل سينمائي جديد بعنوان «أزمة قلبية» إذ بدأو في تصوير أولى مشاهد العمل، ترقبا لطرحه خلال موسم الأقلام الشتوية.

وأحتفلت الفنانة نسيرين طافش عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” بالبدء بتصوير فيلم «أزمة قلبية»، فكتبت: “"مساء الفل من القاهرة ام الدنيا .. بدأنا اليوم بعون الله، تصوير فيلم (في القلب) مع النجم الراقي خالد سليم و المخرج المبدع مرقس عادل انتاج شركة ريماس للانتاج الفني للدكتور اسحاق ابراهيم، سيناريو وحوار سمير ياسر معالجة درامية محمد حسين المظ و د.عادل مرسي".