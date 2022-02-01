الصحة: تقديم الخدمات والتوعية الطبية لـ 40 ألف زائر لمعرض الكتاب

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والتوعوية لأكثر من 40 ألف متردد على معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ53، وذلك منذ بدء فعاليات المعرض، يوم 26 يناير الجارى وحتى أمس الإثنين.





يأتى ذلك ضمن خطة الوزارة للتأمين الطبى لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ضمن جهود الوزارة للتأمين الطبى لجميع الفعاليات والأنشطة المختلفة، حرصا على الصحة العامة للمواطنين، بالتزامن مع إجراءات الدولة للتصدى لفيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافة المصرية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن فرق التواصل المجتمعى بالوزارة، قدمت التوعية الصحية لرواد المعرض، والمشاركين فى الأنشطة الثقافية المختلفة التى تقام على هامش المعرض، وفى مقدمتها التوعية بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، ومتابعة الالتزام بارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعى لمنع التزاحم، إلى جانب توزيع المستلزمات الوقائية (كمامات، كحول) على رواد المعرض.

وأشار "عبدالغفار" إلى تسجيل وتطعيم 870 زائرا للمعرض بلقاحات فيروس كورونا من خلال مركزين لتلقى اللقاحات داخل ساحات المعرض، وذلك فى إطار حملة التطعيمات الموسعة التى تقوم بها الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف "عبدالغفار" أنه تم تقديم خدمات الكشف الطبى لـ2675 شخص من خلال 4 عيادات متنقلة، موزعة بممرات دخول المعرض، تضم فرقا طبية لتقديم الخدمات الطبية للزائرين، ضمن مبادرات "100 مليون صحة"، موضحا أن العيادات مزودة بأدوية طوارئ ومسكنات ومستلزمات طبية ووقائية، مضيفا أنه تم الكشف على 438 سيدة من خلال السيارة المخصصة لتقديم الخدمات الطبية للسيدات ضمن «مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة»، والتى تقوم بتحويل الحالات التى تحتاج إلى فحوصات طبية متقدمة للمستشفيات لتلقى الخدمات اللازمة.

ولفت إلى استقبال 250 زائرا فى سيارات التبرع بالدم، والتى تتمركز داخل ساحات المعرض، لتشجيع المشاركين والمترددين على التبرع بالدم، وذلك بالتعاون مع خدمات نقل الدم القومية.

وأكد "عبدالغفار" استمرار قيام فرق قطاع الطب الوقائى بمتابعة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، ومتابعة تطهير وتعقيم كافة أنحاء المعرض على مدار اليوم، بالإضافة إلى المراقبة الدورية على الأغذية والمياه الخاصة بالمطاعم والمحلات المحيطة، حفاظا على صحة وسلامة كافة المشاركين خلال فترة إقامة المعرض.

ومن جانبها، قالت الدكتورة منن عبدالمقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن جناحى الأمانة المتواجدين بقاعة رقم (1) وقاعة (2) C21، استقبلا 537 من زائرى المعرض للإجابة على الاستفسارات الخاصة بالخدمات التى تقدمها الأمانة، والاستجابة للاستشارات النفسية "مجانا" طوال فترة المعرض، وذلك بهدف بث التوعية عن الصحة النفسية وعلاج الإدمان والخدمات المقدمة، إلى جانب المساهمة فى إزالة الوصمة عن المرضى النفسيين.