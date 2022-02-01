محافظ قنا: ندعم المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية لإحداث نقلة نوعية بالخدمات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الثلاثاء، أول عملية بوحدة جراحة المناظير بمستشفى قنا العام، والتى تم إنشاؤها بالجهود الذاتية لخدمة أكبر عدد من المرضى المترددين على المستشفى وعلاج غير القادرين وتدريب شباب الأطباء.

وقال "الداودى"، إن استخدام هذه الأجهزة المتطورة يحدث نقلة طبية جديدة فى مجال إجراء العمليات الجراحية بمهارة وأمان وجودة عالية وهو ما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وأضاف أن تكلفة وحدة المناظير بلغت 7 ملايين جنيه وهى تعد أول وحدة مناظير جراحية بمستشفيات محافظة قنا وتتضمن خدمات المناظير الجراحية لأقسام (الجراحة العامة - المسالك البولية - النساء والتوليد)، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز فريق طبى على أعلى مستوى لتشغيل الوحدة وتدريب شباب الأطباء لصقل خبراتهم ورفع مهاراتهم بما ينعكس إيجابًا على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة.

وأكد أن المحافظة تدعم جهود المشاركة المجتمعية للنهوض بالقطاع الصحى والدليل على ذلك ما تشهده مستشفى قنا العام اليوم من عمليات بوحدة المناظير الجراحية يعد نقلة كبيرة حققها المجتمع المدنى للتخفيف عن كاهل المرضى وتحسين جودة الخدمة العلاجية المقدمة، واستحداث خدمات طبية جديدة ساهمت فى توفير عناء السفر والمشقة للحصول عليها بالمحافظات المجاورة.

وعلى صعيد آخر، أكد نائب محافظ قنا حازم عمر أنه تم إصدار نموذج عقد موحد لتقنين أراضى أملاك الدولة يحتوى على العديد من وسائل التأمين التى تمنع التزوير والتقليد، بالإضافة إلى علامات سرية يتم الكشف عنها بأجهزة خاصة، لضمان سلامة العقد ومحتوياته والحفاظ عليه لأكبر فترة ممكنة.

ووجه رؤساء القرى بضرورة تشجيع المواطنين على المضى قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والاستفادة من حزمة التيسيرات بشأن تخفيض سعر المتر فى التقنين، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين فى سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة.

وكلف لجنة البت بمراجعة التظلمات الخاصة بالتقنين على أن تقوم لجنة التقنين بالانتهاء من التعاقدات المتبقية فى أسرع وقت ممكن، مؤكدا أهمية التنسيق الدائم بين اللجان ومنظومة التقنين وتذليل كافة المعوقات والتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعى ومراعاة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وفى السياق ذاته، تفقد نائب المحافظ مبنى الوحدة المحلية الجديد المقام على حوالى 460 م2 بتكلفة 10.4 مليون جنيه، ومركز الخدمات التكنولوجية بمدينة نقادة لمتابعة دورة العمل به والوقوف على إجراءات استكمال ملفات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تتم توسعته وتطويره وإلحاقه بمبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة الجديد.

وتفقد أعمال الرصف والتوسعة بشارع جمال عبد الناصر والشوارع الفرعية والأعمال الإنشائية الجارى تنفيذها بمجمع مواقف نقادة الجديد المقام على مساحة 18 ألف م2 بتكلفة 5 ملايين جنيه.