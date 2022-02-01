انطلاق مبادرة اتحضر للأخضر بمركز شباب العريش

جدة - نرمين السيد - نظم مركز شباب مدينة العريش بشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، فعاليات المبادرة الرئاسية " اتحضر للأخضر" والتى تنظمها الإدارة العامة للطلائع بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جهاز شؤن البيئة.





وقال مدير عام الشباب والرياضة كليب راشد - فى تصريح - إن المبادرة الرئاسية تهدف لتعود الطلائع على الاهتمام بالزراعة وزيادة المسطحات الخضراء، موضحا أن المبادرة يشارك فيها مركز شباب مدينة العريش فى المبادرة الرئاسية " اتحضر للأخضر"، والتى تنظمها الإدارة العامة للطلائع بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جهاز شئون البيئة التابع لرئاسة مجلس الوزراء ، ويشارك فيها 100شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب.

وأشار إلى أن الفعالية استهلت بندوة تثقيفية ألقتها الدكتورة رضوى سامى أكدت فيها على ضرورة الاهتمام بالبيئة من خلال زراعة الأشجار خاصة المثمرة والتى تخلق التوازن البيئى.