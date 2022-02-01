جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقائهما اليوم والذى تناول سبل التعاون الثنائى بين مصر ولبنان. على صعيد متصل، استعرض الدكتور ياسر علوى مع اللواء الركن محمود الأسمر أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللبنانى آخر التطورات الأمنية على الساحة الداخلية ومجالات التعاون بين البلدين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير مصر ببيروت يبحث دعم احتياجات لبنان المتعلقة بذوى الاحتياجات الخاصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.