وزير الدفاع يشهد مراسم توقيع عدد من عقود التسليح مع كوريا الجنوبية

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراسم توقيع مذكرتى تفاهم فى مجال التعاون العسكرى بين مصر وكوريا الجنوبية وعقد تدبير التصنيع المشترك للهاوتزر EGY k9A1 مع شركة "هانوا" الكورية الجنوبية، وذلك بحضور كانج إن هو وزير المشتريات الدفاعية لكوريا الجنوبية (DAPA).

ووقع الفريق أحمد خالد نائب وزير الدفاع قائد القيادة الإستراتيجية والمشرف العام على التصنيع العسكرى مذكرتى التفاهم فى التعاون فى مجالات الصناعات الدفاعية والدعم اللوجيستى ومذكرة أخرى للمبادئ المنظمة للتعاون فى مجال البحث والتطوير الدفاعى، وذلك للتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين، كما وقع اللواء أركان حرب أسامة عزت رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة على عقد التدبير و التصنيع المشترك لمنظومة الهاوتزر k9A1 EGY محلياً بشركات ومصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربى مع شركة "هانوا" الكورية الجنوبية ويمثلها سون جيل رئيس مجلس إدارة الشركة.

ونقل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور مؤكداً أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولى التصنيع العسكرى وتطوير نظم التسليح أهمية قصوى بإعتباره أحد أهم مقومات القوة العسكرية للقوات المسلحة، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مواكبة التطور فى نظم التسليح العالمية لتظل القوات المسلحة دائماً تحتل مكانتها المرموقة بين جيوش العالم بما تمتلكه من أسباب القوة العسكرية والإمكانات البشرية المدربة والتسليح المتطور الذى يمكنها من الوفاء بمسئولياتها ومهامها التاريخية فى الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته .

ومن جانبه أعرب كانج إن هو وزير المشتريات الدفاعية لكوريا الجنوبية عن سعادته البالغه بالتعاون العسكرى مع مصر بإعتبارها قوه إقليمية كبرى ، متطلعاً إلى أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون والتنسيق العسكرى المشترك بين البلدين .

وألقى المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى كلمة أكد خلالها على إستمرار التنسيق بين جميع مؤسسات الدولة المصرية والقوات المسلحة لتطوير المنظومة التسليحية والإرتقاء بها للحفاظ على أمن مصر القومى.

حضر مراسم التوقيع عدد من قادة القوات المسلحة ورؤساء مجالس إدارات شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركة العربية العالمية للبصريات وسفير وملحق الدفاع لكوريا الجنوبية بالقاهرة .