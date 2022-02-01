دار الإفتاء تعلن غدا الأربعاء أول أيام شهر رجب لعام 1443 هجريا

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدا الأربعاء هو غرة شهر رجب لعام 1443، وأن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر جمادى الآخر.

واستطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رجب لعام 1443 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسعِ والعشرين من شهر جمادى الآخر الموافق 1 من شهر فبراير لعام 2022 ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلالِ شهر رجب لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة واربعين هجريًّا بالعين المجردةِ.

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن غدا الأربعاء، الموافق الثانى من شهر فبراير لعام 2022 ميلاديًّا هو أول أيام شهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.