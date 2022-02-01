/676736/تاريخ-بكاري-جاساما-مع-منتخب-مصر-قبل-لقاء-الكاميرون-8-بطاقات-صفراء-وسجل-نظيف-من-الحمراء--بطاقة-التأهل-لكأس-العالم-2018

يلتقي المنتخب الوطني الأول مع نظيرة منتخب الكاميرون وأصحاب الأرض، في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، الخميس المقبل في التاسعة مساء، في لقاء نصف نهائي البطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا عن حكم مباراة مصر والكاميرون، في نصف النهائي، وتوليها للجامبي بكاري جاساما.

يمتلك بكاري جاساما سجل حافل مع منتخب مصر، في محتلف البطولات، حيث أدار 6 مباريات للفراعنة في مختلف المنافسات، فاز في 3 منها وتعادل مرة وخسر مرتين.

كان من نصيب لاعبي المنتخب الوطني 8 بطاقات صفراء، مع بكاري جاساما، بينما لم يتعرض أي منهم للطرد في المباريات التي أدارها.

تاريخ بكاري جاساما

تولى جاساما أول مباراة لمنتخب مصر أمام زيمبابوى في تصفيات كأس العالم 2014، وانتهت بفوز الفراعنة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في يونيو 2013.

أدار جاساما في سبتمبر من العام التالي بعد لقاء الفراعمة وزيمبابوي، مباراة مصر مع تونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2015، والتي خسرها الفراعنة بهدف دون رد.

وتولى بكاري في يناير 2017 مباراة مصر مع غانا في كأس أمم أفريقيا، والتي فاز بها الفراعنة بهدف نظيف.

أهم مباريات بكاري جاساما مع منتخب مصر

أدار أيضاً مباراة للتاريخ واحدة من أهم مباريات منتخب مصر في القرن الـ21، وكانت أمام جمهورية الكونغو في تصفيات كأس العالم 2018، في أكتوبر من عام 2017، الفراعنة حققت فوزا دراميا بنتيجة "2-1" في تلك المباراة بفضل ركلة جزاء سجلها محمد صلاح في الدقيقة 90+5، ليحصد رسميا بطاقة الصعود إلى كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى منذ مونديال 1990.

وفي سبتمبر من العام الماضي أدار جاساما مباراة مصر مع الجابون في تصفيات كأس العالم 2022، والتي حسمتها نتيجة التعادل (1-1).

وكان آخر لقاء أداره جاساما لمنتخب مصر قبل مواجهة الكاميرون، أمام نيجيريا في الجولة الأولى من دور المجموعات بالنسخة الحالية من كأس الأمم، وخسرته كتيبة المدرب كارلوس كيروش بهدف نظيف.

تاريخ مواجهات مصر ضد الكاميرون

ويمتلك منتخب مصر تاريخ كبير أمام الأسود الكاميرونية خلال المواجهات المباشرة فيما بينهم، والتفوق كاسح للفراعنة قبل المواجهة المرتقبة.

آخر مباراة بين المنتخبين في أمم أفريقيا 2017 وفازت الكاميرون بهدفين مقابل هدف واحد.

تقابل الفريقين من قبل خلال 27 مباراة في جميع البطولات سواء القارية أو الودية، وتمكن منتخب مصر أن يحقق الفوز خلال 15 مباراة، فيما فازت الكاميرون في 6 مواجهات من قبل.