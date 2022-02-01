/676752/مهنة-لا-ترحم-معاناة-نجوم-الفن-مع-التمثيل-وهذه-أبرز-تصريحاتهم-المؤلمة

يظهر الكثيرون من الممثلين يعرضون الصعوبات التي تواجههم أثناء تأديتهم لمهام عملهم، وما في مهنة لتمثيل من صعوبات لا يدركها الجمهور، ومن بينها مواقف أبكت أصحابها عند الإفصاح عنها مهما مر الوقت.

دوت الخليج

منال سلامة وحيدة في المستشفى مع ابنها

نشرت الفنانة منال سلامة من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لابنها الذي اجرى عملية جراحية وهو الآن طريح الفراش في المستشفى، وأعلنت أنها هي معه بمفردها بسبب إنشغال زوجها المخرج عادل أديب في تصوير أحد الأعمال الفنية الجديد، وقالت :"أنا دلوقتي في المستشفي مع ابني لوحدي عشان جوزي بيصور مسلسل نقل عام"، وأستكملت:" شغلنتنا مفيهاش رحمه ودي مش اول مره اتعرض للموقف ده"، وأضافت:" حنا بنشتغل شغلانه بدون قلب والناس فاكره ان حياتنا من غير متاعب".

أيتن عامر تبكي بسبب أثناء سرد قصة مرض ابنتها

عرضت الفنانة أيتن عامر أثناء أستضافتها في برنامج شيخ الحارة في أحد السنوات السابقة، عن أزمتها وقت مرض طفلتها وهي في يوم هام في تصوير أحد الأفلام، مما أوقعها في موقف مؤلم وإختيار صعب، بين الذهاب لابنتها لترعها وتعرف ما أصابها، وبين الإستمرار في عملها وتقديرها لزملاءها وعدم ضياع الوقت والكثير من الأموال بسببها، ولما أستعانت بزوجها مدير التصوير عز العرب، وقال"ماكنتش قادرة أتحرك عشان دا شغل ودي فلوس ناس"، وأستكلمت:"انا بنتي تعبانة وبتفرفر وأنا بالميكب كامل ومطلوب مني أضحك وأعيش أجواء الفرح"، وبعدها أنهارت في البكاء.

مي الغيطي تحكي موقف قاصي بسبب مهنة التمثيل

حكت مي الغيطي في ندوة بعنان"تنفس تحدث مثل" في مهرجان الجونة، التي كانت تتحدث حول الصحة النفسية للممثل، وكان من بين الحضور الكاتبة مريم نعوم، والممثلين محمد فراج وأحمد مالك، وقالت مي أن نقابة المهن التمثيلية أرغموا إحدى الفنانات على النزول للعمل وهي تعاني من سكر في ساقها؛ ليكي لا تقوم الشركة المنتجة للعمل برفع دعوة قضائية عليها، وأشارت الغيطي أنه لابد من حماية الممثلين من مثل هذه المواقف، والإعتناء بصحتهم النفسية والجسدية.

التمثيل صعب

تحدث الفنان ومدرب التمثيل أحمد كمال في أحد البرامج، عن مدى صعوبة مهنة التمثيل؛ لأنه يتطلب من الفنان الكثير من الإتزان النفسي والثبات، رغم كل ما يعاني منه كإنسان في حياته الخاصة، وقال:"الموضوع مش سهل أني أحافظ على الجهاز العصبي والثبات الإنفعالي أمام الكاميرا"، وكان النجم كريم عبد العزيز قد قال أثناء أستضافته في برنامج صاحبة السعادة، أن التمثيل يستهلك مشاعر الممثل؛ لأنها أساس المهنة.