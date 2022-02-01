نتيجه الشهاده الابتدائيه الازهرية 2022 الترم الأول

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نتيجه الشهاده الابتدائيه الازهريه 2022 الترم الأول.. الآلاف من الطلاب يتطلعوا إلى معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بجميع المحافظات، وذلك باستخدام رقم الجلوس والأسم، خاصة بعد أن اعلن قطاع المعهاد الأزهرية التفاصيل الخاصة بالشهادة لاابتدائية الأزهرية بالترم الأول عبر بوابة الأزهر التعليمية.

دوت الخليج

ويستعرض موقع دوت الخليج الاخباري في السطور التالية كافة الخطوات التي تتيح التعرف على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بجميع المحافظات.

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اعلان عن الشهادة الاعدادية منتصف الشهر القادم

يأتي ذلك بعد إعلان بوابة الازهر الالكترونية اعلان نتيجة الصف السادس الأازهري ، بعد أن تم مراجعتها رسميا ، كما أعلنت البوابة أيضا أن نتيجة الشهادة الابتدائية الأازهرية 2022 ستكون مبشرة هذا العام، حيث التفوق بالمقارنة بالعام الماضي 2021، ومن المترقب أيضا ان يكون هناك اعلان عن الشهادة الاعدادية منتصف الشهر القادم " مايو" .

تفاصيل اعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2022

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية في بيان سابق له، أنه تم انتهاء عمليات التصحيح والاعتماد لنتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022، وذلك من أجل الاعلان عنها رسميا للطلاب المتواجدين بكافة محافظات الجمهورية.

موقع الاستعلام عن نتيجه الشهاده الابتدائيه الازهريه 2022 الترم الأول

موقع الاستعلام عن نتيجه الشهاده الابتدائيه الازهريه 2022 الترم الأولـ وذلك من خلال الاسم ورقم الجللوس والمتاح على بوابة الازهر التعليمية: http://www.azhar.eg/education

تجدر الاشارة إلى ان الشيخ صالح عباس جمعه، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، قد نوه سابقا إلى اقتراب موعد إعلان نتيجه الشهاده الابتدائيه الازهريه 2022 الترم الأول، وذلك بعد اعتمادها رسميا وانتهاء عمليات التصحيح.

تجدر الإشارة إلى انتهاء امتحانات الشهادة الابتدائية من الشكاوى المتعلقة بالعام الماضي وهو ما تم بحثه بعد انتهاء اعمال التصحيح فور نهاية الطلاب الامتحانات بالمحافظات جمهورية مصر العربية.

جدير بالذكر أن طارق شوقي وزير التربية والتعليم،قد ادلى بتصريحات سابقة له افادت بأن الدولة المصرية مهتمة بتطوير التعليم العام والفني، وهو ما أدى إلى إطلاق المدارس التكنولوجية لتأهيل الطلاب الخريجين من أجل سوق العمل.

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