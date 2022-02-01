أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدا الأربعاء، هو أول أيام شهر رجب لعام 1443 هجرية.

دوت الخليج

وأشارت إلى أنها استطلعَت دارُ الإفتاءِ هلالَ شهرِ رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسعِ والعشرين من شهر جمادى الآخرة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، الموافق الأول من شهر فبراير لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

الإفتاء: غدا.. أول أيام شهر رجب

وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رجب لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأربعاء الموافق الثاني من شهر فبراير لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.

التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي

وتقدمت بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتتمنت له دوام الصحة والعافية، وبخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.