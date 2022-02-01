أمين سر محلية النواب يتحدث لـ دوت الخليج عن مناقشة الآثر التطبيقي لقانون السايس «فيديو»

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ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، لمناقشة تقصي أثر تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم (5) لسنة 2021، كما ستطرق المناقشة إلى مدى تأثير تطبيق القانون على تعظيم موارد الدولة، وضبط حركة الشارع.

دوت الخليج

الآثر التطبيقي لقانون تنظيم المركبات “السايس”

وأضاف النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور ممثلين عن عدد من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية، ووزارة الداخلية ممثلة فى قطاع المرور، لافتا إلى قرب صدور كراسة الشروط مما يضفي حالة من التنظيم داخل المحافظات والمجتمعات العمرانية والشوارع، موضحا أن اللجنة ستتلقي بعد حوالي 15 يوما تقرير من المحافظات بشأن تطبيق قانون تنظيم المركبات.

واوضح عمرو دوريش، عدد من المشاكل التي واجهت المحافظات فى تطبيق قانون تنظيم المركبات “ السايس”، منها حصر الشوارع والمواقف العشوائية، والأشخاص الذي يحصلون على الاموال من المواطنين، وترتيب الشوراع وعمل المقايسات.

ولفت أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالنواب، إلى عقد اجتماع آخر في خلال 15 يوما لمتابعة قياس الأثر التشريعي لقانون تنظيم انتظار السيارات، مطالبا بإمداد اللجنة بكراسات الشروط الحديثة لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال مناقشة تقصي أثر تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم (5) لسنة 2021.

و ناقش الاجتماع مدى تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة، وضبط حركة الشارع، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات و قال السجيني ان المواطن عندما يجد خدمات حقيقية لا ينزعج من الرسوم لانه يرى اثار الرسوم في التطبيق العملي.

و قال السجيني " اللجنة ستواصل متابعة الاثر التشريعي محذرا من سوء تطبيق القانون مضيفا " اثار القانون و تطبيقه لا شك تنعكس على ارض الواقع و ردود الافعال تظهر امام الجميع.

و قال السجيني للتنفيذيين المشاركين في الاجتماع " لا يجب ان اصل الى مرحلة ان اقول " اما ان يكون هناك تطبيق جيد للقانون و لا نقول ان اكرام الميت دفنه؟! مستنكرا عدم تنفيذ ما وعدت به الجهات المحلية في بعض الاماكن و قال سنعقد اجتماع اخر في الاسبوع الاول من مارس لمتابعة قياس الاثر التشريعي .

و طالب السجيني بامداد اللجنة بكراسات الشروط الحديثة لمتابعة التنفيذ على ارض الواقع.

و عرض اللواء علاء رشاد سكرتير عام محافظة القاهرة الموقف بمحافظة القاهرة موضحا ان هناك كراسات شروط و ان الامر يخضع لفكرة الكثافات المرورية و المساحة و نوع الاستخدام و تابع مفيش حد بيورث الشارع الان هناك من يتقدم و يكون هناك اختيار وفقا لشروط و ضوابط .

و عقب النائب احمد السجيني " الاسبوع الاول من مارس سنتابع نتيجة التطبيق في محافظة القاهرة و باقي المحافظات.

و عرض اللواء علاء بدران سكرتير عام الجيزة خطة المحافظة على اللجنة و الاثر التطبيقي و قال ان الامر يخضع لضوابط و شروط يتم تطبيقها على ارض الواقع و يتم متابعة التطبيق على ارض الواقع