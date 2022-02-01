/676751/بروتوكول-تعاون-بين-نقابة-البترول-و-اتحاد-نقابات-عمال-مملكة-البحرين

وقعت النقابة العامة للعاملين بالبترول، برئاسة محمد جبران، نائب رئيس إتحاد عمال مصر و الأمين العام المساعد للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب ، بروتوكول تعاون مع اتحاد نقابات عمال مملكة البحرين، برئاسة يوسف يعقوب.

بروتوكول تعاون بين نقابة البترول و اتحاد نقابات عمال مملكة البحرين

تناول اللقاء عددا من المناقشات والمقترحات بين الجانبين المصري والبحريني، بشأن دعم العماله المصرية بمملكة البحرين بكافة مستوياتها من أطباء و مدرسين و مهنيين و توفير الدعم اللازم لهم.

حضر توقيع البروتوكول، من الجانب المصري، محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، أحمد السروجى الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالبترول، يوسف داوود و سعيد حافظ و طارق عبد الفتاح نواب رئيس نقابة البترول، محمود فرج امين الصندوق للنقابة العامة للعاملين بالبترول، اشرف المحروقى امين عام مساعد نقابة البترول، جمال الليثى امين الصندوق المساعد لنقابة البترول، رابح عسل عضو المجلس التنفيذي للنقابه العامه للعاملين بالبترول، هيثم زاد الدين رئيس المركز الإعلامي للنقابه العامه للعاملين بالبترول، مسعد جمعه رئيس نقابة القاهره لتكرير البترول،وحمدي عرابي مدير الشؤون العربية باتحاد عمال مصر ،ومن الجانب البحريني يعقوب يوسف رئيس اتحاد نقابات عمال البحرين، اسامه سليمان، امين السر العام، بسيم قاسم الزواوي، نائب الرئيس للتنظيم الداخلي، أيمن سالمان نائب رئيس الاتحاد

وفي نهاية اللقاء أهدى السيد محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول درع النقابة إلى السيد يعقوب يوسف رئيس اتحاد عمال نقابات مملكة البحرين