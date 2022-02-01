/676753/بإطلالة-ذهبية-نيكول-سابا-تتألق-على-مسرح-فندق-التريونف

أحيت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، حفلاً غنائية فى مصر على مسرح فندق التريونف، وذلك بمناسبة إطلاق مشروع ORO في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كامل العدد من نجوم الفن والرياضة والمشاهير.

دوت الخليجيرصد حفل الفنانة اللبنانية نيكول سابا في مصر على فندق التريونف

ونشرت نيكول سابا عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، عدد من الصور خلال حفلتها بفستان قصير من اللون الذهبي، معلقة عليها: “ليلية ذهبية”.

وقدمت نيكول خلال الحفل باقة من أغنياتها المميزة التي تألقت بها طوال مشوارها الفني ونذكر منها “براحتي”، “التوتو ني”، “قررت “، “صورة سيلفي” و” الجو حلو” بالإضافة إلى أغنيات “ياواد يا تقيل” ،”سهر الليالي” و”بنت السلطان” التي تفاعل معها الحاضرين.

نيكول سابا بـ”حبر سري”

استضافت الإعلامية سما إبراهيم مقدمة برنامج حبر سري الذي يعرض على قناة القاهرة والناس، الفنانة نيكول سابا في حلقة انقسمت إلى جزئين، ظهرت فيها نيكول بأناقتها وجمالها المعتادين، واطلقت عدة تصريحات جريئة تكاد تكون لأول مرة تعرض للجمهور.

وقالت الفنانة اللبنانية عن تجربتها الفنية بفيلم “التجربة الدنماركية” مع الفنان الكبير عادل إمام، حيث تم تقديمها من قبل الزعيم بسبب جمالها.

وتابعت نيكول سابا:” الجمال ده نعمة، ولكني أعتمدت على موهبتي، أكثر من شكلي”.

نيكول تتعرض لحادث مروع

وفي وقت سابق، تعرضت الفنانة اللبنانية نيكول سابا لحادث بشع على حد وصفها أثناء تصوير فيلم “مفتاح الحب”، حيث سقطت ببركة مياه.

نشرت سابا مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرت خلاله وسط فريق العمل وهي توجه الشكر لهم فردًا فرد وتروي كواليس ما تعرضت له بالكواليس.

علقت نيكول قائلة: "الحمد لله قطوع ومرق على خير امبارح تعرضت لحادثة كتير بشعة ووقعت ببركة مياه وعم نصوّر وكان موقف مخيف بس قطع على خير والحمد لله جت على قد كده زي ما بقولو.. بشكر كل الي كانو معي عالسات واحد واحد لانو عنجد خافوا علي من قلبن".