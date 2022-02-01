/676754/النائبة-آية-مدني-ناعية اللواء-عبدالسلام-المحجوب-قدم-العديد-من-البطولات-لخدمة-الوطن

نعت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اللواء عبدالسلام المحجوب، نائب مدير المخابرات العامة المصرية، ووزير التنمية المحلية الأسبق، الذي وافته المنية أمس الأثنين.

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وقالت مدني في بيان لها: " بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبقلوب مليئة بالحزن والمواساة أتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد ولكل محبيه، داعين الله أن يتغمده برحمته".

النائبة آية مدني ناعية اللواء عبدالسلام المحجوب: قدم العديد من البطولات لخدمة الوطن

وأكدت عضو مجلس النواب، أن اللواء الراحل قدم العديد من البطولات طوال فترة خدمته في جهاز المخابرات العامة المصرية، كما أن له العديد من الإسهامات البارزة خلال فترة توليه منصب محافظ الإسكندرية والإسماعيلية، بالإضافة إلى توليه العديد من المناصب الحكومية الهامة وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية عام 2006.

وفاة اللواء محمد عبد السلام المحجوب

وكان قد توفي اللواء محمد عبد السلام المحجوب، محافظ الإسكندرية الأسبق، أمس الإثنين، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة اليوم في صلاة الظهر من جامع آل رشدان.

مصطفي بكري ينعي وفاة اللواء محمد عبد السلام المحجوب

هذا ونعى عدد من النواب، اللواء عبد السلام المحجوب محافظ الإسكندرية الأسبق.

وقال النائب مصطفى بكري عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك : «رحل الوزير المحترم عبد السلام المحجوب، رحل الرمز الوطني الأصيل الذي أمضى زهرة شبابه ضابطا في جهاز المخابرات العامة المصرية، ثم محافظا للإسكندرية وبعدها تولى منصب وزير التنمية المحلية، رحل الرجل الإنسان الذي أحبه أهالي الإسكندرية، وأحبه المصريون جميعا».

وتابع بكري: «كان رجلا نزيها وشريفا ومجتهدا، رحم الله الوزير عبد السلام المحجوب والعزاء للأسرة ولكل المصريين».

النائب محمود بكري ينعي اللواء محمد عبد السلام محجوب

ونعي النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، وفاة اللواء عبد السلام المحجوب، محافظ الأسكندرية الأسبق، الذي وافتة المنية مساء أمس.

وأضاف النائب محمود بكري،” شهر يناير صمم ألايبرحنا إلا بنوبة حزن عميقة وفاة العزيز الغالي والوطني القدير اللواء الوزير محمد عبدالسلام المحجوب سبحان من له الدوام .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. البقاء لله”.