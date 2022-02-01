الإستعدادات الأولى لاستقبال أبطال فيلم 11:11 بالعرض الخاص.. صور

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تزأمنا مع منافسة الأفلام المعروضة ليلة رأس السنة، يبدأ العرض الخاص فيلم 11:11، للفنان أياد نصار وغادة عادل، اليوم الثلاثاء وذلك خلال الدقائق القليلة المقبلة.

دوت الخليجيرصد موعد عرض فيلم 11.11 بالعرض الخاص بالتجمع الخامس

وبدأت الاستعدادات الفعيلة والتجهيزات لعرض الفيلم واستقبال أبطال العمل بإحدى السينمات في التجمع الخامس، والذي من المتوقع ان يشهد حضور الأبطال وعدد من الصحفيين والإعلاميين لتغطية الحدث.

أحداث فيلم 11.11

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من التشويق والدراما، وأوضح البرومو أن يقع الحدث الرئيسى بالفيلم فى الساعة 11 و11 دقيقة، وفي هذا التوقيت تحديدًا تحدث أشياء لم يتوقعها أحد.

حيث يجسد إياد نصار دور سعيد المحامي، والذي يحاول التخلص من حياته؛ فيدخل هو ومجموعة من أبطال الفيلم في العديد من الأزمات والمشكلات دون قصد، وتتصاعد أحداث الفيلم عندما يطلق رصاصة من مسدسه، وتختار الرصاصة الطائشة بطلا من أبطال الفيلم.

ويشارك في فيلم 11.11، عدد كبير من الفنانين أبرزهم: الفنانة غادة عادل، إياد نصار، محمد الشرنوبي، نور إيهاب، معتز هشام، عمر الشناوي، ومن إنتاج أيمن نجيب، وتأليف ياسر عبد البسيط، ومن إخراج كريم أبو زيد.

هجوم الجمهور على إياد نصار وفيلم أصحاب ولا أعز

وكانت وقعت الفنان إياد نصار في الأيام الماضية، ضحية الانتقادات اللاذعة والاتهامات المختلفة والمهينة من قبل الجمهور، وذلك بعد الساعات الأولى من طرح فيلم "أصحاب ولا أعز".

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد وصدمتهم من الفنانة منى زكي في هذه الفيلم، بعد تلفظ بألفاظ وصفها الجمهور بـ"الإباحية"، وتخليها عن ملابسها الداخلية بأحد المشاهد، خاصة وأن الجمهور عرف عنها الابتعاد عن الأدوار الجريئة التي لا تتناسب مع العادات والتقاليد السائدة بالمجتمع الشرقي.

فريق عمل فيلم أصحاب ولا أعز

فيلم أصحاب ولا أعز من إنتاج منصة نتفليكس، من بطولة منى زكي وإياد نصار، نادين لبكي، عادل كرم، ودياموند عبود وغيرهم من نجوم الفن المشاركين بالعمل الفنى، للمخرج وسام سميرة.

أحداث فيلم أصحاب ولا أعز

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من سبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع، وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بما فيهم أقرب الأصدقاء.