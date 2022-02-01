/676758/حكم-أزمة-مباراة-تونس-ومالي-كنت-على-وشك-الموت-خلال-اللقاء

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتحدث سيكازوي في تصريحات صحفية لشبكة BBC: “كنت محظوظا أنني لم أدخل في غيبوبة، الأطباء أخبروني أن جسدي لم يكن يبرد، كان أمام وقت قليل قبل الدخول في غيبوبة”.

وأضاف: "الأطباء حذروني، وكنت على وشك الدخول في غيبوبة وكانت ستصبح نهايتي ولم أكن في وعيي، أشكر الله على أنقاذه لي وخرجت بخير وبسلامة من تلك الواقعة".

وزاد: "شاهدت الكثير من البشر يخرجون من بلادهم ويرجعون متوفيين، كنت قريبا جدا من اللحاق بهم، وانا محظوظ بعدم الدخول في غيبوبة، ربما كانت لتصبح قصة مختلفة تماما".

وشهد اللقاء جدل تحكيمي بعد إطلاق حكم المباراة، صافرته قبل نهاية الوقت الأصلي من عمر اللقاء بعشرين ثانية، والتي كانت عن طريق الحكم الزامبي جاني سيكازوي.

وسجل هدف اللقاء الوحيد للمنتخب المالي ابراهيما كونيه، في الدقيقة الثامنة والأربعون من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها المنتخب المالي.

إستكمال مباراة تونس ومالي

وأبلغ مسئولي الكاف مراقبي مباراة تونس ومالي، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الأولى، من المجموعة السادسة من نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2021، على استكمال المباراة.

وأكد مراسل قنوات بي إن سبورت أن الكاف أبلغ مراقبي المباراة، استكمال المباراة، بدقيقة من الأصلي، وأثنين من الوقت البدل الضائع، ليكون الوقت المستمل من المباراة ثلاث دقائق.

تونس ضد مالي

وحقق منتخب مالي الفوز على المنتخب تونس، بنتيجة هدف دون رد، لصالح الأسود المالية، في لقاء جمع بين المنتخبين في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة من منافسات نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وزير الرياضة يكشف نتيجة مسحة المنتخب بالكاميرون قبل نصف النهائي

اطمأن أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة علي سلبية المسحة الطبية الرسمية التى أجراها المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الإصابة بفيروس كورونا، وذلك استعداداً للقاء منتخب الكاميرون المرتقب يوم الخميس المقبل ضمن نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.

وتواصل وزير الشباب والرياضة مع بعثة المنتخب للاطمئنان على كافة الاستعدادات للمباراة التى تترقبها الجماهير المصرية بعد غد، متمنياً لهم التوفيق فى المباراة والفوز بها استكمالاً للأداء المميز الذي يقدمه اللاعبون والانتصارات التى يحققونها بالبطولة.

وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائى بطولة أمم أفريقيا، بعدما فاز على المنتخب المغربى الشقيق بنتيجة ٢/ ١، ليواجه الكاميرون أصحاب الأرض