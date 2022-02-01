/676760/محافظ-البحيرة-يتفقد-أعمال-وضع-طبقة-الاسفلت-النهائية-ورصف-عدد-من-شوارع-دمنهور-صور

قام منذ قليل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتفقد اعمال رصف الشوارع المحيطة بالنادي الاجتماعى ضمن أعمال تطوير ميدان جلال قريطم ومتفرعاته بدمنهور بحضور م حازم الأشموني السكرتير العام حيث تتم أعمال وضع طبقة الاسفلت النهائية بالشارع المار أمام البوابة الرئيسية لاستاد دمنهور ومقرر نهو أعمال الرصف خلال ٢٤ ساعة كما تم أمس الاثنين الانتهاء من أعمال رصف الاتجاة المقابل بالشارع

محافظ البحيرة يتفقد أعمال وضع طبقة الاسفلت النهائية ورصف عدد من شوارع دمنهور (صور) من الجدير بالذكر انه تم إعادة تخطيط الميدان والشوارع المحيطة ورفع كفاءتها وتركيب بدورات وارصفة وانارة كاملة ورصف الميدان وتشجير وعمل شبكة رى للزراعة وزيادة صفايات الأمطار وتركيب مقاعد وأعمدة ديكورية ضمن مشروع متكامل لرفع كفاءة وتطوير كامل المنطقة تشمل ميدان جلال قريطم (دوران الإستاد) والنصب التذكاري المجاور له والمحاور والشوارع المتفرعة منه والمؤدية إليهما بطول ٢.٥ كم بتكلفة ١٧ مليون جنية لرفع كفاءة الإنارة والكهرباء والتشجير والرصف ودهان البلدورات وتوسعة الطريق بالميدان لتحقيق السيولة المرورية ووضع أعمدة ديكورية والإضاءة وأكد اللواء المحافظ على استمرار دفع العمل وتطوير كافة الشوارع بمدن ومراكز المحافظة ووضع خطة ورؤية شاملة لتطويرها وكافة الميادين وإظهار المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة والعمل على إحداث نقلة نوعية لتلك الشوارع وتطويرها وفقاً أحدث النظم العالمية وبما يليق بمحافظة البحيرة المحافظة الكبيرة والعريقة وشعبها العظيم

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ البحيرة يتفقد أعمال وضع طبقة الاسفلت النهائية ورصف عدد من شوارع دمنهور (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.