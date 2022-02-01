/676761/مستقبل-وطن-يعلن-عن-انطلاق-6-رحلاته-للكاميرون-لدعم-المنتخب-المصري-فى-أمم-افريقيا

أعلن حزب مستقبل وطن، عن انطلاق سادس رحلات الحزب إلى الكاميرون، فجر الخميس المقبل، لدعم ومؤازرة المنتخب المصري فى مبارته امام الكاميرون.

حزب مستقبل وطن

دوت الخليج

وكان حزب مستقبل وطن قد أعلن عن تحمله تكاليف 300 مشجع للسفر إلى الكاميرون، لمؤازرة منتخب مصر أمام نيجيريا، في أول لقائات الفراعنة بكأس أمم أفريقيا.

يأتي هذا فى إطار السياسة المجتمعية التي ينتهجها حزب مستقبل وطن تنفيذا لتوجيهات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد، الأمين العام، النائب الأول لرئيس الحزب، ممثل الأغلبية بمجلس النواب.

هذا وتقام مباراة مصر والكاميرون يوم الخميس المقبل في تمام التاسعة مساء، ويستضيف ملعب باول بيا ستاديوم هذه المواجهة المرتقبة.

التقى منخب الفراعنة ضد الكاميرون في 27 مباراة في جميع البطولات، وحقق المنتخب المصري في 15 مباراة، بينما فاز المنتخب الكاميروني في 6 مواجهات، وحضرالتعادل نتيجة 6 مواجهات.

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره المغرب بنتيجة 2/1، على ملعب "أحمدو أهيدجو"، ضمن مباريات دور الثمانية من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

بدأ المنتخب المغربي بضغط على مصر في بداية المباراة، وحصل على ركلة جزاء في أول الدقائق بعد تدخل من أيمن أشرف على قدم أشرف حكيمي، وأحتسبها احكم المباراة بعد اللجوء لتقنية الفيديو ليفتتح سفيان بوفال الأهداف في الدقيقة 7.

ثم بعدها بدأ منتخب مصر في الدخول للمباراة وتهديد مرمى المغرب من تصويبتين خلال 3 دقائق عن طريق أيمن أشرف ومصطفى محمد، ولكن تعامل ياسين بونو حارس المغرب مع الأولى ببراعة وتصدى لها.

وفي الدقيقة 24 سدد أحمد فتوح كرة صاروخية في أخطر هجمات الفراعنة، ولكن واصل بونو تألقه وتصدى لها، وحاول لاعبوا منتخب مصر عدة محاولات بعد الأستحواذ على مجريات اللقاء عقب أول 10 دقائق.

وأصيب أحمد حجازي بشد في العضلة الضمة في الدقيقة 45، وخرج على أثرها من المباراة، ولكنه تحامل على نفسه وأستكمل أخر دقيقة.

وفي شوط المباراة الثاني دخل تريزيجية بدلاً من أحمد حجازي المصاب، وواصل منتخب مصر الضغط الكبير على المغرب وهدد تريزيجيه مرمى ياسين بونو بعد دخوله من خلال تسديدة مرت بجوار القائم.

وسجل محمد صلاح هدف التعادل للفراعنة في الدقيقة 53 بعد رأسية قوية من محمد عبد المنعم يتصدى لها الحارس، لترد لمحمد صلاح الخالي من الرقابة ويضعها في الشباك.