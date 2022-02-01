/676763/نجل-خالد-النبوي-يتألق أمام-محمود-حميدة-في-نقل-عام

استطاع الممثل الشاب نور النبوي، أن يلفت الأنظار مع بداية عرض الحلقات الأولي من المسلسل الإجتماعي “نقل عام”، وذلك بسبب أدائه المبهر من خلال شخصية سيد، والذي يعشق كرة القدم الذي ينتمي إلى الطبقة المتوسطة، وهو ابن سائق الأتوبيس بهيئة النقل العام الذي يدعى “عم أحمد”، والذي يقوم بدوره الفنان الكبير محمود حميدة، ويعرض الأن على منصة شاهد.

دوت الخليجيرصد أداء الفنان الشاب نور النبوي بمسلسل نقل عام بجوار محمود حميدة

يجسد نور النبوي من خلال شخصيتة عدد كبير من أفكار وظروف الشباب العاشقين لكرة القدم، والذي يصل بهم طموحهم وشغفهم إلى التطلع لأن يصبحون في يوم من الأيام مثل محمد صلاح.

نجح نور النبوي بعمل أداء عفوي لابن البلد وطيبة قلبه الفطرية وخفة ظله أيضاً، حيث نشاهده لا يتوانى عن مرافقة شقيقته نادية مريضة الربو ورعايتها خارج حدود البيت والتخفيف عنها بأدائه الكوميدي في لحظاتها الصعبة، ما يجعله المفضل لديها بين أشقائها الخمسة، كما يخلق بينهما علاقة مميزة تجعلهما يشبهان التوائم.

أحداث مسلسل نقل عام

وتدور أحداث المسلسل حول سائق الأتوبيس أحمد الذى يعانى وتعانى أسرته من عددهم الكبير فلديه ثمانية من الأبناء من زوجتين أبناء إضافة إلى ابنتين من زوجته الأولى.

ويتورط أبناؤه فى العديد من المشاكل من عمل فيديوهات تطبيقات مشبوهة، أو تخطيط للهجرة غير الشرعية، مع تضارب احلام اولاد و تعرضهم لمواقف صعبة و يسعى هو دوما وراء حل تلك المشاكل و قد يتورط فى اعمال منافية للقانون. احداث كثيرة و متعاقبة يتعرض لها المسلسل الذى يعرض على مدار ايام الاسبوع من السبت للأربعاء الساعة 8 مساءً.

مسلسل نقل عام من أخراج عادل أديب وتأليف وليد خيري، ويشارك في بطولته أيضاً سميحة أيوب، سوسن بدر، دينا، ميرهان حسين، أحمد بدير، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين ونهال سلامة.

الممثل الشاب نور النبوي

درس نور النبوي التمثيل والمسرح في جامعتي سانتا مونيكا كوليدج، ونورثريدج Northridge بالولايات المتحدة الأميريكية، بدأ التمثيل في عدد من المسرحيات بالجامعة، ليشهد بعدها مشواره الفني بداية قوية من خلال مسلسل الاختيار 2، حيث قام بدور ضابط حديث التخرج من كلية الشرطة، والذي استُشهد بعد عام من تخرجه ليصبح أصغر شهيد في الشرطة.