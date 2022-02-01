/676764/شفاك-الله-وعفاك-مديحة-حمدي-تعلن-تعرض-خالد-زكي-لأزمة-صحية

كشفت الفنانة مديحة حمدي، عن تعرض الفنان الكبير خالد زكي لأزمة صحية مفاجأة، لم تكشف عنها بعد، مطالبة الجمهور بالدعاء له.

دوت الخليج يرصد رسالة مديحة حمدي لخالد زكي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وكتبت مديحة حمدي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك موجهة حديثها لخالد زكي: «شفاك الله وعافاك أخى وزميلى الخلاوق الموهوب وذو السمعة الطيبة والحسنة».

وأضافت: «المحترم خالد زكى أعادك الله لنا اكثر تألقا وعطاءا كما يحب أن يراك محبيك وجمهورك».

مديحة حمدي تعلن شفائها من كورونا

هذا وأعلنت مديحة حمدي شفائها من فيروس كورونا المستجد، فقالت في تصريح خاص لموقع دوت الخليج، فقالت: ««الحمدلله والشكر لله أنا كويسة اووي، كورونا على فكرة خفيفة جدا، مش عايزين نخوف الناس، وتأثيرها الوحيد جسماني فقط، وتعبي موصلش للرئة بفضل الله».

نصائح مديحة حمدي لتخطي الإصابة بفيروس كورونا

وأضافت، كاشفة عن أعراض الفيروس: ««عرض خفيف ومنتشر في الجو، مش شرط يكون بيجي مباشرة من فرد لفرد، لكن الحاجة الوحيدة اللي اللي بيعملها هو الإرهاق الجسماني».

واستكملت حديثها بشأن الاجراءات الوقائية لتخطي الإصابة بالفيروس: ««يفضل العزلة، والراحة، ومفيش مثلجات، والغذاء يكون عن طريق الاكل المسلوق».

مديحة حمدي تكشف أصعب مراحل الإصابة بفيروس كورونا

واختتمت مديحة حمدي، حديثها لتحيا مصر، كاشفة عن أصعب أيامها مع فيروس كورونا المستجد، فقالت: «أنا شفيت من الفيروس، لكن مقدرش أخرج لسة لأني جسمي مرهق، انا عديت اليوم ال15، وكانت أصعب أيام ليه في الفيروس 7,8,9».

مديحة حمدي تعود للفن

وكانت الفنانة مديحة حمدي أعلنت الأسابيع الماضية أنها ستعود للتمثيل بعد 8 سنوات من الاعتزال. حيث قالت مديحة حمدي خلال إنها أرتدت الحجاب في يوم 22 رمضان عام 1992، وأن رغبتها في إرتداء الحجاب نشأت نتيجة تأديتها للأدوار داخل المسلسلات الدينية.

كانت الشخصيات التي تجسدها تلزمها بإرتدائه حتى بدأت تشعر برغبتها في عدم خلعه بعد إنتهاء فترات التصوير، كذلك كانت تحصل على الكثير من المعلومات والثقافة الدينية في أزمنة تصويرها لتلك المسلسلات الدينية، كل ذلك دفعها بمرور الوقت إلى إتخاذ قرارها بإرتداء الحجاب.

أعمال مديحة حمدي

قدمت مديحة حمدي أخر أعمالها الفنية، منذ عام 2012 من خلال مسرحية دينية بعنوان "هي في حياة الرسول"، لتنقطع فترة طويلة عن الظهور، ليبدأ تساؤلات الجمهور عنها بشكل مستمر، هل اعتزلت بشكل نهائي، أما تستعد لفترة نقاهة، وهل يمكن أن يكون الحجاب ما أجبرها على ذلك؟، كلها تساؤلات انتهت بمجرد ظهورها مع عمرو الليثي في عام 2016.