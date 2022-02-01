أوقاف الإسكندرية تهدى مجموعة من سلسلة رؤية للجامعة وكلية الدراسات الإسلامية

جدة - نرمين السيد - وذكرت مديرية أوقاف الإسكندرية - فى بيان - أن الإهداءات تأتى فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارات الأوقاف والثقافة والتعليم العالى.

وأكدت أن وزارة الأوقاف تسعى من خلال هذه الإهداءات لنشر الفكر المستنير وتحصين عقول الناشئة والشباب ضد الأفكار المتطرفة، موضحة أن سلسلة "رؤية" تتضمن مجموعة من الإصدارات حول حقوق الدولة على المواطنين وكيفية الحفاظ على مواردها.