انخفاض الحرارة وأمطار على كافة الأنحاء.. الأرصاد تحذر من منخفض جديد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة فى الفترة الحالية، واليوم وغدا هناك استقرار فى الحالة الجوية، وسطوع أشعة الشمس على الأنحاء كافة.





وأضافت خلال مداخلة عبر برنامج "السفيرة عزيزة" الذى يعرض على فضائية dmc، مساء اليوم، أن عاصفة ياسمين لم تأت إلى مصر، ولكن السوشيال ميديا هى من كبر الموضوع، ولكن من يوم الخميس والجمعة المقبلين سوف نشهد حالة من عدم استقرار حالة الجو سببها تأثير منخفض جوى متواجد على البحر المتوسط، مع منخفض جوى فى طبقات الجو العليا يتحرك من جهة الغرب للشرق.

وذكرت أن يوم الجمعة يشهد سقوط أمطار على مستوى الجمهورية، والمناطق المطلة على البحر المتوسط، ومدن القناة والقاهرة وشمال الصعيد وأمطار من خفيفة لمتوسطة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية أن هناك اضطراب فى الملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج يتجاوز 5 أمتار على البحر المتوسط، فضلًا عن انخفاض فى درجات الحرارة الخميس والجمعة على أن تعود الأحوال الجوية للتحسن يوم السبت.