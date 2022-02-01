عاجل- التعليم تكشف موعد بدء الترم الثانى

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، إن إجازة نصف العام تبدأ من 5 فبراير الجارى، وتستمر لمدة أسبوعين، حيث تنتهى فى 17 فبراير 2022، ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 19 فبراير الجارى ويستمر حتى 9 يونيو 2022.
وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية ستعقد فى 7 مايو 2022.
وتعقد امتحانات شهادة الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو 2022، كما تعقد الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية يوم السبت 21 مايو 2022 أما الامتحانات العملية يوم السبت 11 يونيو 2022.
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