وزير الخارجية يوجه سفراء مصر بالخارج ببذل الجهود لحشد الزخم اللازم لمؤتمر...

اجتمع وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، مع السفراء المصريين بالخارج عبر الفيديوكونفرانس ويوجههم ببذل كافة الجهود لحشد الزخم اللازم للمؤتمر COP27. كما وجه الوزير شكري بتحرك السفارات المصرية مع كافة الأطراف الدولية خلال الفترة القادمة لعرض الرؤية المصرية للمؤتمر واستخلاص الدعم اللازم للجهود الدولية لمواجهة تغير المُناخ، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر". ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة للإعداد للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ التي سوف تستضيفها وتترأسها مصر في نوفمبر 2022.

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