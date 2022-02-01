البيئة: تنفيذ خريطة تفاعلية لمخاطر تغير المناخ حتى 2100

أعلنت وزارة البيئة برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه من المقرر بالعام الحالى 2022 إنشاء 30 مشروع قومي للتصدي للتغيرات المناخية، ودمج الأبعاد الخاصة بالتغير المناخى في كافة قطاعات التنمية بالدولة وذلك من خلال خطة موسعة كبيرة ومتكاملة.

و أنه من المقرر كذلك بان يتم تنفيذ مشروعات حماية للشواطئ المصرية، وتنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية فى منطقة الساحل الشمالي ودلتا النيل بقيمة 31.3 مليون دولار بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى ، وإنشاء السدود بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات لاستنباط محاصيل جديدة تتحمل درجة الحرارة والملوحة، كما أنه جار حاليا تنفيذ خريطة تفاعلية لمخاطر تغير المناخ حتى 2100 ومن المقرر ايضا بان يتم تنفيذ الخطة الخاصة بالتخفيف من الانبعاثات الكربونية من خلال استراتيجية تنمية منخفضة الانبعاثات واستراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035.

كما تسعى مصر إلى تنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية ببلبان ، وطاقة الرياح بالزعفرانة، ومشروعات للنقل النظيف ومشروعات البيوجاز، وجار إنشاء وحدات لتغير المناخ بكافة القطاعات، وعمل مراجعة للتشريعات ووضع فصل خاص للتغيرات المناخية بقانون البيئة لدمج مفاهيم التغيرات المناخية في كافة القوانين ذات الصلة.