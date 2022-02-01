وزير السياحة يلتقي سفيرة دولة سويسرا بالقاهرة لبحث سبل التعاون

استقبل اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفيرة ايفون باومان سفيرة دولة سويسرا بالقاهرة والتي تولت مهام منصبها مؤخراً خلفا للسفير بول جارنية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار.

وحضر اللقاء، الوزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسفيرة، مؤكدا على العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر وسويسرا في مختلف المجالات ولا سيما مجال السياحة والآثار، مشيرا إلى أن السائحين السويسريين كانوا من أوائل السائحين الذين زاروا مصر بعد استئناف الحركة السياحية الوافدة إليها منذ يوليو ٢٠٢٠ مما يدل على ثقتهم وثقة حكومتهم بآمان المقصد السياحي المصري.

ومن جانبها، قامت السفيرة بتهنئة الوزير على احتفاليتي الأقصر وموكب المومياوات الملكية، كما أشادت بالجهود التي تم بذلها خلال الفترة الماضية للترويج للسياحة والآثار المصرية.

وتطرق الحديث إلى دعم التعاون بين البلدين في مجالات تدريب العاملين في مجال السياحة وإدارة الفنادق والترميم والمتاحف ورفع الوعي السياحي والأثري وتطوير خدمات الزائرين بالمتاحف والمواقع الأثرية.

وخلال الاجتماع، أبدت السفيرة رغبتها في قيام أحد أشهر الفنانين الرسامين السويسريين بعرض أعماله الفنية بأحد المواقع الأثرية المصرية المكشوفة.