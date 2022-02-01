ننشر مواعيد قطارات النوم ورابط الحجز

تطلق هيئة السكة الحديد رحلات يومية بقطارات النوم إلى محافظات الأقصر وأسوان، وذلك تلبية لرغبة الركاب والطلب اليومي عليها.
وتحرص الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية برئاسة المهندس أشرف رسلان، مستشار وزير النقل، ورئيس شركة قطارات النوم، على تطوير الخدمة السياحية داخل قطارات النوم، وتقديم خدمة أفضل للركاب، جنبا إلى جنب مع استقدام عربات نوم جديدة لاستيعاب الطلب وتحقيق راحة الركاب.
وننشر مواعيد قطارات النوم ورابط الحجز عليها، كالتالي:
أولا: القاهرة - أسوان
قطار 84
القاهرة> 7:20 مساءآ
الجيزة> 7:50 م
اسيوط> 12:45 ص
قنا> 4:10 ص
الأقصر> 5:15 ص
أدفو> 6:50 ص
اسوان> 8:15 ص
قطار 1086
القاهرة > 7:35 مساء
الجيزة > 8:00 م
أسيوط > 12:55ص
سوهاج > 2:20 ص
جرجا > 2:50 ص
نجع حمادي > 3:45 ص
قنا > 4:35 ص
الأقصر > 5:35 ص
اسنا > 6:20 ص
ادفو > 7:05 ص
كلابشه > 7:43 ص
كوم أمبو > 8:00 ص
اسوان > 8:35 ص
قطار 86
القاهرة > 7:45 مساء
الجيزة > 8:20 م
أسيوط > 1:05 ص
سوهاج > 2:40 ص
نجع حمادي > 4:00 ص
قنا > 4:55 ص
قوص > 5:30 ص
الأقصر > 6:10 ص
اسنا > 6:55 ص
ادفو > 7:40 ص
كلابشه > 8:20 ص
كوم أمبو > 8:40 ص
دراو > 8:55 ص
أسوان > 9:25 ص
قطار 82
القاهرة > 9:10 مساءآ
الجيزة > 9:40 م
اسيوط > 2:30 ص
سوهاج > 4:05 ص
جرجا > 4:35 ص
نجع حمادي > 5:40 ص
قنا > 6:40 ص
الأقصر > 7:50 ص
اسنا > 8:35 ص
ادفو > 9:30 ص
كلابشه > 10:10 ص
كوم أمبو > 10:30 ص
اسوان > 11:10 ص
ثانيا: أسوان_ القاهرة
قطار 83
اسوان > 4:20 عصرآ
كوم أمبو > 5:05 م
كلابشه > 5:20 م
أدفو > 6:00 م
أسنا > 6:50 م
الأقصر > 7:45 م
قنا > 8:20 م
نجع حمادي > 9:35 م
جرجا > 10:20 م
سوهاج > 10:55 م
أسيوط > 12:20 صباحآ
الجيزة > 5:10 ص
ألقاهرة > 5:30 ص
قطار 87
أسوان > 5:15 عصرآ
دراو > 5:45 م
كوم أمبو > 6:00 م
كلابشه > 6:15 م
أدفو > 6:55 م
أسنا > 7:40 م
الأقصر > 8:35 م
قوص > 9:00 م
قنا > 9:35 م
نجع حمادي > 10:30 م
سوهاج > 11:50م
اسيوط > 1:15 ص
الجيزه > 6:05 صباحآ
القاهرة > 6:25 ص
قطار 1087
اسوان > 8:10 مساءآ
كوم أمبو > 8:55 م
كلابشه > 9:15 م
ادفو > 9:55 م
اسنا > 10:40 م
الأقصر > 11:35م
قنا > 12:30 ص
نجع حمادي > 1:20 ص
جرجا > 11:05 ص
سوهاج > 2:40 ص
أسيوط > 4:00 ص
الجيزه > 8:50 ص
القاهرة > 9:10 ص
قطار 85
اسوان > 8:20 مساءآ
ادفو > 9:45 م
الأقصر > 11:30 م
قنا > 12:30 ص
اسيوط > 4:10 ص
الجيزة > 9:10 ص
القاهرة > 9:30 ص
ويمكن الحجز على قطارات النوم عبر هذا الرابط:
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