هيئة الأرصاد الجوية: عدم استقرار الطقس الخميس والجمعة ... والعاصفة ياسمين لم تأت مصر

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة فى الفترة الحالية، واليوم وغدا هناك استقرار فى الحالة الجوية، وسطوع أشعة الشمس فى كافة المناطق، واعتدال درجات الحرارة، وستعود للمعدلات التى تعودنا عليها فى فصل الشتاء.

وأضافت خلال مداخلة عبر برنامج السفيرة عزيزة المذاع على قناة دى إم سى: "عاصفة ياسمين لم تأت إلى مصر، ولكن السوشيال ميديا هو ما كبر الموضوع وجو مصر رائع، ولكن من يوم الخميس والجمعة المقبلين سوف نشهد حالة من عدم استقرار حالة الجو سببها تأثير منخفض جوى متواجد على البحر المتوسط، مع منخفض جوى فى طبقات الجو العليا يتحرك من جهة الغرب للشرق ويبدأ حالة من التقلبات الجوية وتنشط الرياح من الصحراء الغربية وفرص سقوط أمطار على السواحل الغربية، وسقوط أمطار يوم الخميس على القاهرة".

وتابعت: "يوم الجمعة يشهد سقوط أمطار على مستوى الجمهورية، والمناطق المطلة على البحر المتوسط، ومدن القناة والقاهرة وشمال الصعيد وأمطار من خفيفة لمتوسطة، وهناك اضطراب فى الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج يتجاوز 5 أمتار على البحر المتوسط، وهناك انخفاض فى درجات الحرارة الخميس والجمعة على أن تعود الأحوال الجوية للتحسن يوم السبت المقبل".