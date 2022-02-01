الطلائع يهزم الزمالك بهدف نظيف ويودعان كأس الرابطة

حقق فريق طلائع الجيش الفوز على الزمالك بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، على ستاد القاهرة في الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة، ويودع فريقى الزمالك والطلائع البطولة.

ضغط الطلائع على الزمالك منذ بداية اللقاء، وظل مستحوذًا على الكرة حتى الدقيقة 16 والتى حصل فيها الطلائع على فاول من أمام منطقة جزاء الزمالك تلقى على إثرها إسلام جابر البطاقة الصفراء، وسددها أحمد سمير وكاد أن يسجل منها هدف التقدم لولا تألق محمد عواد الذى تصدى للكرة.

وظل التعادل السلبى مسيطرًا على المباراة مع تهديدات متالية لمرمى محمد عواد الذى تألق فى الحفاظ على نظافة شباكه حتى نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثانى كثف الزمالك محاولاته على مرمى الطلائع، وسيطر نسبيًا على مجريات اللقاء، وفى الدقيقة 76 نجح الوافد الجديد فيكتورى لاعب الطلائع فى تسجيل هدف التقدم لفريقه من ضربة رأس متقنة.

وفى الدقيقة 82 سدد أحمد سمير كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، وتألق محمد عواد فى التصدى لها ببراعة.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من..

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمد عبد الغني – أحمد زكي – محمد طارق.

خط الوسط: عبد الله جمعة – ماجد هاني – إسلام جابر – محمود عبد الرازق شيكابالا – محمد أوناجم.

خط الهجوم: عمر السعيد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: السيد عطية وحسام عبد المجيد ومحمد حسام “بيسو” وسيد محمد عبد الله ومحمد أشرف “روقا” وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وحسام أشرف ويوسف أوباما.

فيما ضم تشكيل طلائع الجيش كلاً من..

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد ناصف – خالد سطوحي – محمد الجويني – حسن مجدي

خط الوسط: عمرو السيسي – علي محمد أحمد – علي حمدي محمود – أحمد سمير – عبد الرحمن شيكا

خط الهجوم: رجب عمران

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد شعبان و أحمد عبد الرحمن زولا و محمد الصباحي وكازادي كاسينجو وفيكتوري بنينيانجبا وخالد هشادي و محمد سمير ومصطفى محمود ومحمد شحاتة.

الزمالك اخبار الزمالك فريق الزمالك كاس الرابطةحقق فريق طلائع الجيش الفوز على الزمالك بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، على ستاد القاهرة في الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة، ويودع فريقى الزمالك والطلائع البطولة.

ضغط الطلائع على الزمالك منذ بداية اللقاء، وظل مستحوذًا على الكرة حتى الدقيقة 16 والتى حصل فيها الطلائع على فاول من أمام منطقة جزاء الزمالك تلقى على إثرها إسلام جابر البطاقة الصفراء، وسددها أحمد سمير وكاد أن يسجل منها هدف التقدم لولا تألق محمد عواد الذى تصدى للكرة.

وظل التعادل السلبى مسيطرًا على المباراة مع تهديدات متالية لمرمى محمد عواد الذى تألق فى الحفاظ على نظافة شباكه حتى نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثانى كثف الزمالك محاولاته على مرمى الطلائع، وسيطر نسبيًا على مجريات اللقاء، وفى الدقيقة 76 نجح الوافد الجديد فيكتورى لاعب الطلائع فى تسجيل هدف التقدم لفريقه من ضربة رأس متقنة.

وفى الدقيقة 82 سدد أحمد سمير كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، وتألق محمد عواد فى التصدى لها ببراعة.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من..

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمد عبد الغني – أحمد زكي – محمد طارق.

خط الوسط: عبد الله جمعة – ماجد هاني – إسلام جابر – محمود عبد الرازق شيكابالا – محمد أوناجم.

خط الهجوم: عمر السعيد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: السيد عطية وحسام عبد المجيد ومحمد حسام “بيسو” وسيد محمد عبد الله ومحمد أشرف “روقا” وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وحسام أشرف ويوسف أوباما.

فيما ضم تشكيل طلائع الجيش كلاً من..

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد ناصف – خالد سطوحي – محمد الجويني – حسن مجدي

خط الوسط: عمرو السيسي – علي محمد أحمد – علي حمدي محمود – أحمد سمير – عبد الرحمن شيكا

خط الهجوم: رجب عمران

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد شعبان و أحمد عبد الرحمن زولا و محمد الصباحي وكازادي كاسينجو وفيكتوري بنينيانجبا وخالد هشادي و محمد سمير ومصطفى محمود ومحمد شحاتة.