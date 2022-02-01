طلائع الجيش يفوزعلى الزمالك بهدف في كأس الرابطة المصرية «فيديو»

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حقق طلائع الجيش الفوز على الزمالك بنتيجة 1/0 على ستاد "القاهرة"، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الرابطة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ طلائع الجيش المباراة بشكل أفضل وأستحوذ على مجرياتها في البداية، وبدأ بتهديد على مرمى محمد عواد عن طريق أحمد سمير وعمرو السيسي، ولكن تعامل حارس الزمالك مع الكرات بشكل مميز.

في المقابل بدأ الزمالك في مبادلة طلائع الجيش الهجمات في الربع الأخير من الشوط الأول، ولكن دون تشكيل أي خطورة حقيية على مرمى محمد بسام.

وفي شوط المباراة الثاني لم يتغير الوضع كثيراً، واستمر الأداء الجيد لطلائع الجيش، في غياب كبيرلا للاعبي الزمالك عن ادائهم المعهود.

الزمالك ضد طلائع الجيش

وأجرى كارتيرون عدة تغييرات بدخول أوباما وسيف فاروق جعفر، وخرج شيكابالا وعمر السعيد وإسلام جابر، ولكن لم يتحسن أداء الفريق.

وواصل طلائع الجيش سيطرته على المباراة، حتى نجح لاعبه الجديد فيكتوري بتسجيل هدف في الدقيقة 75، من رأسية قوية على يمين محمد عواد، عقب نزوله بدقائق.

🎥⚽️ هدف طلائع الجيش عن طريق المحترف فيكتوري#الزمالك_طلائع_الجيش



pic.twitter.com/uFtdiKhEGe — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) February 1, 2022

ولم يستطيع الزمالك العودة في النتيجة، لتنهي المباراة بفوز طلائع الجيش بهدف نظيف ويرتفع رصيده لستة نقاط في المركز الثالث، بينما يظل الزمالك عند النقطة رقم 4 بالمركز الخامس.

تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش

محمد عواد

عبد الشافي – عبد الغني - أحمد زكي – محمد طارق

عبد الله جمعة – ماجد هاني - إسلام جابر – شيكابالا – أوناجم

عمر السعيد

البدلاء كل من: السيد عطية و حسام عبد المجيد و "بيسو" وسيد نيمار و "روقا" و سيف جعفر ويوسف أسامة وحسام أشرف و اوباما

تشكيل طلائع الجيش لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد ناصف – خالد سطوحي – محمد الجويني – حسن مجدي

خط الوسط: عمرو السيسي – علي محمد أحمد – علي حمدي محمود – أحمد سمير – عبد الرحمن شيكا

خط الهجوم: رجب عمران

أحداث مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

نجح الزمالك في تحقيق الفوز الاول له في بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، والذي جاء على حساب نادي سيراميكا كليوباترا، في لقاء الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة من البطولة.

أهداف المباراة

رد يوسف أوباما بالهدف الثاني في الشوط الأول في الدقيقة الـ 44 من عمر اللقاء، من خلال ركلة جزاء نفذها بنجاح على يسار الحارس عامر عامر.

وجاء وليد عبد المنعم بالهدف الثالث للزملك في المباراة، في الدقيقة 66 من عمر اللقاء، من خلال هجوم مرتد لصالح الزمالك عن طريق سيسيه الذي أرسل كرة عرضية من يمين منطقة الجزاء حاول وليد عبد المنعم تشتيت الكرة لتسكن الشباك.

رد سيراميكا كليوباترا بأول أهدافه في المباراة في الدقيقة الخامسة والثمانون من عمر اللقاء، عن طريق شادي حسين، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها، ونفذها بنجاح على يسار حارس مرمى الزمالك بنجاح