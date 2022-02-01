/676770/الشاشة-تشيد-بأدائها-الفني-هبة-عبد-الغني-تشارك-بمسلسل-جزيرة-غمام

تعاقدت الفنانة المصرية هبة عبد الغني، على بطولة مسلسل حمل عنوان “جزيرة غمام”، والمقرر عرضه خلال العام الحالي 2022، بجانب عدد كبير من النجوم منهم: “الفنان طارق لطفي والفنانة مي عز الدين والفنان فتحي عبدالوهاب”.

دوت الخليج يرصد مشاركة الفنانة المصرية هبة عبد الغني بمسلسل “جزيرة غمام”

ويُعد مشاركة هبة عبد الغني بمسلسلها الجديد، هو التعاون الثالث لها مع المخرج الكبير حسين المنباوي، والمؤلف عبد الرحيم كمال بهذا العمل الدرامي.

ويضم مسلسل "جزيرة غمام" كل من الفنان أحمد امين، والفنان محمود البزاوي، والفنان رياض الخولي، والفنان محمد جمعة، وجاري الاعلان عن باقي الابطال خلال الفترة المقبلة.

أعلنت الممثلة عبة عبد الغني عن مشاركة في قصة شبح البدروم، واحدة من قصص مسلسل خارج السيطرة، وكشفت عن الخبايا من كواليس التصوير، والذي بدأ إذاعته على منصة شاهد الرقمية منذ فترة، وسوف يتم عرض قصة شبح البدروم بداية من 29 يناير الجاري.

هبة عبد الغني سعيدة بالعمل في مسلسل خارج السيطرة

وفي سياق متصل، صرحت الفنانة هبة عبد الغني، أنها سعيدة بمشاركتها في مسلسل خارج السيطرة الذي حقق نجاحًا ملحوظًا في مصر والوطن العربي، من بداية عرض قصصه المختلفة، وأيضًا سعيدة بالعمل مع المخرج محمد بكير، وأعربت عن تمنيها بأن تحصل هذه القصة أيضًا على نجاح واسع كسابقاتها.

سبب مشاركة هبة عبد الغني في شبح البدروم

كشفت هبة عبد الغني عن أن سبب مشاركتها في قصة شبح البدروم ، في مسلسل خارج السيطرة، دورًا مميزًا ويختلف كثيرًا عن ما قدمته من قبل، وأكبت التشويق الذي تدور في إطاره أحداث القصة، حيث أن الدور التي تلعبه هبة عبارة عن شخصية مدرسة في إحدى المدارس الإنترناشونال، وهي عنيفة وتعاقب طلابها بشدة، وتحبسهم في بدروم المدرسة، وهذا ما يجعل أحداث القصة تتصاعد بشعورهم بوجود شبحًا فيه.

شبح البدروم

قصة شبح البدروم من مسلسل خارج السيطرة، مأخوذًا من أحداث مسلسل into the dark الأمريكي، وتشارك في بطولتهالفنانة هبة عبد الغني إلى جانب نور إيهاب، معتز هشام، يوسف وائل، نور وإسراء رخا، والقصة من تأليف لاري نبيل، ومدير تصوير احمد ابراهيم زيتون، وإخراج محمد بكير.