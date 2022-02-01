/676771/غزل-المحلة-يضرب-سيراميكا-بثنائية-ويحجز-مقعد-بالدور-الثاني-بكأس-الرابطة

حقق فريق غزل المحلة الفوز على سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين ف الجولة الخامسة والأخيرة من الدور الأول من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بهذا الفوز يرفع غزل المحلة رصيده للنقطة الحادية عشر، على صدارة المجموعة الثالثة من بطولة كأس الرابطة، ويحجز مقعد في الدور الثاني من البطولة.

افتتح هشام عادل سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الثامنة عشر ، من خلال صاروخية في الزاوية اليسرى من المرمى، ليرد سيراميكا عن طريق وينفول كوبينا بالتعادل في نفس الزاوية بصاروخية ولا أروع.

اختتم محمد فتح الله مدافع فريق غزل المحلة سجل التهديف في المباراة، بالثاني لفريقه، من خلال رأسة أعلى حارس سيراميكا، في الدقيقة السادسة والثمانون من عمر اللقاء.

تشكيل غزل المحلة أمام سيراميكا كليوباترا:

حراسة المرمى : عمرو شعبان

خط الدفاع: محمد فتح الله، معاذ الحناوي، يحيى حامد، إيهاب سمير

خط الوسط: محمد بازوكا، أشرف سيد، أحمد النادري، هشام بلحة

خط الهجوم: باون فوافي، عبده يحيى

تشكيل سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: خالد صبحي - عبد الله محمود - أحمد محسن - محمود نبيل

خط الوسط: محمد إبراهيم - كوامي بونسو - ونيفول كوبينا - حسام محمد

خط الهجوم شادي حسين - مروان عثمان

ويجلس على مقاعد البدلاء

محمد كوكو - علاء عطا - محمد حسن - وليد عبد المنعم - محمد توني - ايفانز منساه - بلال السعيداني - جمال السعيد - يوسف عفيفي - مصطفى ميسي

نتيجة مباراة إنبي وطلائع الجيش

انتهت أحداث مباراة إنبي وطلائع الجيش بنتيجة هدف دون رد، لصالح انبي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

شهدت المباارة على الكثير من الحماس من قبل الفريقين في محاولة تسجيل هدف الفوز في اللقاء، وينجح إنبي في نهاية المباارة بتسجيل الهدف.