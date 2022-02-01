مشاجرة بين حسن شاكوش ومنة فضالي تصل للتطاول بالأيدي.. فيديو

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شارك الفنان الشعبي حسن شاكوش، فيديو طريف يجمعه بالفنانة الشابة منة فضالي، أحدث ضجة عريمة عبر مواقع التواصل المختلفة، من قبل عدد من متابعين الفنان.

دوت الخليج يرصد فيديو طريف يجمع منة فضالي بحسن شاكوش

وظهر شاكوش خلال الفيديو، الذي نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، وهو ممسك بشعر الفنانة منة فضالي وهي تقول له: “ينفع اللي عامله فيا ده”، ليرد عليها: “اها وهعمل كمان”.

وعلق شاكوش على الفيديو، قائلا: “احلي هزار مع روح قلبي دي منه فضالي”.

تعافي منة فضالي من كورونا

وكانت قد أعلنت الفنانة منة فضالي تعافيها من فيروس كورونا المستجد (Covid _ 19) بعد مرور أسبوعين على إصابتها، محذرة جمهورها من خطورة الإصابة بالفيروس، وذلك منذ أيام قليلة.

وكتبت فضالي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»: " الحمدلله بقيت negative.. ١٤يوم في البيت كورونا منهم أسبوع بموت، بجد الحمدلله.. خلو بالكم مرض وتعب صعب".

منة فضالي: «وصلنا لمرحلة إن الفنان بياكل حق الناس الغلابة»

على الصعيد الآخر، أعربت الفنانة المصرية منة فضالي من موقف مسيء لمخرج مغربي يدعى صفاء عيدي بعد امتناعه عن إعطاء صناع فيلمه الجديد والتي وصفتهم بـ “الغلابة”، مستحقاتهم المالية، مناشدة النقابة بضرورة التواصل معهم وإعطائهم حقوقهم.

قالت منة فضالي خلال فيديو بث مباشر بموقع “فيسبوك”: “المخرج صفاء عيدي والمنتج حاتم فاروق أجرو بلطجية في موقع التصوير بعد ما غير الكاست وفريق عمل فيلهم بالكامل، وأي حد بيطالب بحقوقه المالية بيحبسوه وبيضربوه”.

وتاعبت: “وصولنا لمرحلة اننا بناكل فلوس الغلابة، بقينا نبلطج على الصغيرين، عامل راح يطلب فلوسه من صفاء عيدي حبسوه في الأوضة ودخلوا عليه بطلجية”.

وأضاقت مناشدة المسؤلين بمساندة العمال البسطاء الذين شاركو صفاء عيدي في الفيلم، فقالت: “الناس الغلابة راحت قدمت شكوى للنقابة بس معرفوش ياخدو حقهم بسبب ان فلوس الشكوى كتير، بطالب مسعد موسى بالتواصل مع الناس الغلابة عشان ياخدو حقوقهم عشان احنا حياتنا كلها معرضة للخطر بما فيهم هما”.