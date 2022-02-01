/676774/خالد-بدوي-يتقدم-بطلب-لوزارة-الصحة-لتوفير-جهاز-أشعة-مقطعية-بمستشفي-الإبراهيمية-بمحافظة-الشرقية
تقدم النائب الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إلي وزارة الصحة والسكان بشأن الموافقة علي توفير جهاز أشعة مقطعية بمستشفي الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.
دوت الخليج
وأوضح بدوي، خلال الطلب، أن ملف توفير جهاز الاشعة المقطعية لمستشفى الابراهيمية على راس أولوياته، مخاطبا وزارة الصحة بسرعة توفير الجهاز خلال ايام نظراً لحاجته الضرورية لخدمة أهالي المركز.
خالد بدوي يتقدم بطلب لوزارة الصحة لتوفير جهاز أشعة مقطعية بمستشفي الإبراهيمية بمحافظة الشرقية
وأكدت وزارة الصحة، أنه تم توجيه هذا الخطاب إلي الهيئة العامة للشراء الموحد بإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توفير جهاز أشعة مقطعية 16مقطع لصالح مستشفي الإبراهيمة نظرا للاحتياج العاجل، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بجاهزية المستشفيات لمجابهة الموجات المتتالية لفيروس كورونا.
وكان النائب خالد بدوي قد نجح في الحصول على 10 أسرة للعناية المركزة لدعم مستشفى الابراهيمية. وأكد بدوي، أنه تم وضع خطة لاعادة تجهيز مستشفى الابراهيمية مرة اخرى، موضحا أن هذه الخطوة المهمة والجادة تأتى فى إطار المشاركة المجتمعية لتقديم خدمة طبية أفضل للمواطنين. ونجح أيضا في تخصيص فصل لأبناء مركز الإبراهيمية بمدرسة التمريض الإبراهيمية بنين تلبية لاحتياجات المواطنين. وقال بدوي، إن مركز الإبراهيمية يضم ما يقرب من ٢٤٥ ألف نسمة أبناءهم جميعا بمراحل التعليم المختلفة، وهناك حاجة متزايدة لقبول أخصائيين وفنيين تمريض، لمواجهة فيروس كورونا.
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