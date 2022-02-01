/676775/أبرزهم-يسرا-ومي-عز-الدين-مشاهير-الوسط-الفني-يؤيدون-الحجاب

تباين الآراء كثيرًا بين قبول الحجاب في الوسط الفني ورفضه، هناك العديد من الفنانات تحجبن وظللنَّ يعملنَ بالتمثيل، وهناك من اعتزلنَ التمثيل بعد ارتداء الحجاب، وفي اليوم العالمي للحجاب نستعرض لكم آراء مشاهير الوسط الفني المناصرة للحجاب.

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