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أبرزهم يسرا ومي عز الدين.. مشاهير الوسط الفني يؤيدون الحجاب

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مونيكا فيلمون 0 تبليغ

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تباين الآراء كثيرًا بين قبول الحجاب في الوسط الفني ورفضه، هناك العديد من الفنانات تحجبن وظللنَّ يعملنَ بالتمثيل، وهناك من اعتزلنَ التمثيل بعد ارتداء الحجاب، وفي اليوم العالمي للحجاب نستعرض لكم آراء مشاهير الوسط الفني المناصرة للحجاب. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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