/676777/محمود-القط-مجلس-الشيوخ-يقدم-نموذج-رائع-بشأن-مناقشة-قانون-العمل-بشأن-التدقيق-بكافة-تفاصيله

تحدث النائب محمود القط، وكيل بجنة الاعلام بمجلس الشيووخ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسييين،عن أهمية مجلس الشيوخ في الحياة النيابية بالدولة المصرية، منوها أن الدستور المصري حدد مهام معينة له حيث انه لا يوجد تعديلات دستورية بدون اخذ رأيه بالاضافة الى اخذ رأيه ايضا في المعاهدات والاتفاقات الدولية.

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جاء ذلك خلال ندوة حوارية بموقع تحيال مصر ، يدريرها الزميل محمود فايد، منوها أنه مع بداية مجلس الشيوخ ارتأت الدولة ان يكون له راي في العديد من الموضوعات التي تهم الدولة المصرية، للتعبير عن الشعب، حيث مناقشة العديد من القوانين الهامة المتعلقة بما يهم المواطنين.

محمود القط: مجلس الشيوخ يقدم نموذج رائع بشأن مناقشة قانون العمل بشأن التدقيق بكافة تفاصيله

وتابع النائب محمود القط وكيل لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، أن اخر القوانين التي يمارس مجلس الشيوخ دوره بها، هو قانون العمل والذي اخذ جهد كبير في المجلس مما يدل على اهمية مجلس الشيوخ، حيث ان مجلس النواب كان من المستحيل ان يستغرق كل هذه الوقت لمنالقشته نظرا لتعدد مهامه ومراقبته لمشاكل الشعب.

مناقشة قانون العمل

ونوه النائب محمود القط، وكيل بجنة الاعلام بمجلس الشيووخ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسييين، أنه كي يكون هناك تشريع صلب يجب ان يكون هناك مناقشة لكافة تفاصيلة ، مثلما يحدث في قانون العمل والذي تم الانتهاء من اول 245 مادة منه، ومن المقرر استكماله خلال الجلسات القادمة.