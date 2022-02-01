/676778/محمود-القط-مجلس-الشيوخ-حقق-هدفه-الأسمى-بشأن-الانحياز-للمواطن-ورفض-قانون-التعليم

تحدث النائب محمود القط، وكيل بجنة الاعلام بمجلس الشيووخ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسييين، خلال ندوة حوارية بموقع دوت الخليج والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب ويديرها الزميل محمود فايد، عن دور اللجان النوعية في مجلس الشيوخ.

دوت الخليج

وقال النائب محمود القط ان اللجان النوعية بمجلس الشيوخ تقوم بدور فعال لمناقشة كافة مشروعات القوانين التي تحال إليها، حيث أن لكل منها أدوار مختلفة وفقا للمهام الممنوحة لها. وأكد النائب محمود القط، وكيل بجنة الاعلام بمجلس الشيووخ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسييين، عن الدول المثمر الذي قامت به لجنة التعليم في مناقشة قانون التعليم المتعلق بالثانوية العامة، والذي رفضه المجلس مما أكد انتصاره للشعب وانحيازه لهم.

محمود القط: مجلس الشيوخ حقق هدفه الأسمى بشأن الانحياز للمواطن ورفض قانون التعليم

كما تحدث النائب محمود القط، وكيل بجنة الاعلام بمجلس الشيووخ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسييين،عن أهمية مجلس الشيوخ في الحياة النيابية بالدولة المصرية، منوها أن الدستور المصري حدد مهام معينة له حيث انه لا يوجد تعديلات دستورية بدون اخذ رأيه بالاضافة الى اخذ رأيه ايضا في المعاهدات والاتفاقات الدولية.

ونوه أنه مع بداية مجلس الشيوخ ارتأت الدولة ان يكون له راي في العديد من الموضوعات التي تهم الدولة المصرية، للتعبير عن الشعب، حيث مناقشة العديد من القوانين الهامة المتعلقة بما يهم المواطنين.

وتابع النائب محمود القط وكيل لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، أن اخر القوانين التي يمارس مجلس الشيوخ دوره بها، هو قانون العمل والذي اخذ جهد كبير في المجلس مما يدل على اهمية مجلس الشيوخ، حيث ان مجلس النواب كان من المستحيل ان يستغرق كل هذه الوقت لمنالقشته نظرا لتعدد مهامه ومراقبته لمشاكل الشعب.